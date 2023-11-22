Должник, которого нет

Суды на Кубани обязали сочинскую компанию «ГрандСтройВелес» вернуть заказчику работ по обустройству Ковыктинского газоконденсатного месторождения — АО «Краснодаргазстрой» — больше 200 млн руб. аванса. Заказчик взыскал эту сумму за невыполненные в итоге работы. Исполнитель пытался взыскать с «Краснодаргазстоя» 734 млн руб. убытков, поскольку не смог выполнить работы якобы по вине заказчика, но суд отказал ему. Пока шел спор, в отношении обеих компаний были начаты процедуры банкротства, а ФНС, несмотря на возбужденное дело о несостоятельности «ГрандСтройВелеса», исключила его из реестра юридических лиц. Эксперты считают, что возвращение через суд должника в ЕГРЮЛ повысит невысокие шансы «Краснодаргазстроя» получить в конкурсную массу отсуженные миллионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Краснодаргазстрой» взыскал с субподрядчика неотработанный аванс по обустройству Ковыктинского газоконденсатного месторождения - крупнейшего на востоке России

Фото: burgaz.ru АО «Краснодаргазстрой» взыскал с субподрядчика неотработанный аванс по обустройству Ковыктинского газоконденсатного месторождения - крупнейшего на востоке России

Фото: burgaz.ru

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменений решения кубанского Арбитражного и Пятнадцатого арбитражного апелляционного судов, которые обязали ООО «ГрандСтройВелес» (зарегистрировано в Сочи) вернуть АО «Краснодаргазстрой» 201,7 млн руб. Как сообщили в пресс-службе окружного суда, эта сумма — неотработанный аванс по договору обустройства объектов Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Кроме того, кассационный суд постановил заплатить «Краснодаргазстрою» около 100 млн руб. долга и процентов за пользование деньгами, а также 100 тыс. руб. штрафа. Этими же решениями «ГрандСтройВелесу» отказано во взыскании с «Краснодаргазстроя» убытков в размере 734,7 млн руб., понесенных из-за простоя при выполнении работ.

Как следует из материалов, «Краснодаргазстрой» выступал субподрядчиком работ по обустройству объектов Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В июне 2020 года для выполнения части работ общество привлекло субсубподрядчика. По договору стоимость работ ООО «ГрандСтройВелес» была оценена в 531,4 млн руб. с возможностью коррекции суммы. Краснодарская компания выплатила субсубподрядчику аванс в размере 282 млн руб., однако тот работы выполнил лишь частично — на 80 млн руб. (по данным заказчика, 15% от предусмотренных контрактом).

Впоследствии субсубподрядчик обратился с иском к заказчику, потребовав с того 734,7 млн руб. убытков. В своем исковом заявлении он указал, что в период его деятельности неоднократно возникали простои строительной техники, причинами которых являлись нарушения заказчиком обязанностей по предоставлению и согласованию документации, неготовность подъездных дорог, несоответствие габаритов площадки строительства границам землеотвода, отсутствие мест складирования, наличие на площадке болота, запрет въезда на территорию стройки ввиду коронавирусных ограничений и вынужденного содержания персонала «ГрандСтройВелес» в ковидных обсерваторах. Кроме того, истец заявил о ряде иных обстоятельств, создавших препятствия для нормальной работы.

АО «Краснодаргазстрой» предъявило встречный иск — о возврате неотработанного аванса в размере 201 млн руб., а также взыскании долга за обеспечение работников исполнителя жильем, питанием, проведением медосмотров в размере 72 млн руб. и уплате штрафа за привлечение несогласованных с заказчиком сторонних организаций на сумму 531 млн руб.

В итоге суды отказали ООО «ГрандСтройВелес» во взыскании убытков, так как тот приступил к выполнению работ, не дожидаясь передачи всей документации и стройплощадок, и, являясь профессионалом в подрядных отношениях, самостоятельно принимал решения о количестве необходимой техники, ее аренде и привлечении сторонних организаций. АО «Краснодаргазстрой» же получило с исполнителя почти все заявленное в полном объеме, кроме штрафа за привлечение несогласованных с заказчиком сторонних организаций (размер штрафа был снижен до 100 тыс. руб.).

В настоящий момент основным вопросом является реальность взыскания задолженности находящимся в банкротстве «Краснодаргазстроем» с исключенного из реестра юрлиц «ГрандСтройВелеса», отмечает юрист Enforce Law Company Сергей Шевченко. «В данном случае наиболее оптимальным является взыскание задолженности с "ГрандСтройВелеса" в рамках банкротной процедуры с применением оспаривания сделок, взысканием убытков, привлечением руководства общества к субсидиарной ответственности. Но для этого необходимо признать недействительным решение налогового органа об исключении субподрядчика из ЕГРЮЛ. Решение ФНС изначально являлось неправомерным, так как на тот момент в отношении должника уже было возбуждено банкротное дело. Об этом нам говорит сложившаяся правоприменительная практика Арбитражного суда Северо-Кавказского округа»,— поясняет господин Шевченко.

Вместе с тем, если исключение «ГрандСтройВелеса» из ЕГРЮЛ будет признано правомерным, то АО «Краснодаргазстрой» все равно вне рамок банкротства сохраняет возможность обратиться с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на основании положений закона об ООО. «Этот способ является более затруднительным и менее эффективным, поскольку истцу придется доказывать, что погашение задолженности стало невозможным именно в результате их недобросовестных действий»,— резюмирует юрист.

Михаил Волкодав

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