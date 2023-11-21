Стоимость проезда в общественном транспорте Тамбова вырастет на 2 рубля

С 1 декабря стоимость проезда в общественном транспорте Тамбова вырастет на 2 руб.: до 27 руб. при оплате наличными и до 25 руб. при оплате социальной транспортной, транспортной и банковской картой. Соответствующее постановление подписал губернатор Максим Егоров.

В последний раз проезд в общественном транспорте Тамбова повышали 1 декабря 2022 года. Тогда он вырос на 3 рубля — до 25 руб. и 23 руб. соответственно. Предыдущий тариф действовал с августа 2019 года.

«Изменение стоимости связано с резким подорожанием запасных частей, ростом расходов на содержание автобусного парка, а также необходимостью замены устаревшего парка автобусов»,— объясняли в облправительстве. Там рассчитывали, что повышенные тарифы «позволят перевозчикам покрывать расходы на эксплуатацию транспорта и компенсировать расходы, связанные с транспортной безопасностью».

При этом транспортные компании просили увеличить стоимость проезда в Тамбове до 40-50 руб.

Как воронежские перевозчики добивались повышения тарифа в общественном транспорте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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