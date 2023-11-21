BBC опубликовала интервью 2003 года с представившимся Робби художником Бэнкси

Британский анонимный уличный художник Бэнкси в 2003 году в интервью BBC подтвердил, что его настоящее имя — Робби. Фрагмент, в котором художник подтверждает, что его так зовут, был вырезан. Сегодня, 21 ноября, интервью опубликовали в полном объеме на сайте BBC Sounds, обратила внимание газета The Independent.

В 2003 году в интервью для программы PM на BBC Radio 4 журналист Найджел Вренч спросил Бэнкси, может ли он называть его именем, которое ранее использовало The Independent. Художник ответил, что это его устроит, после чего господин Вренч уточнил: «Роберт Бэнкс, да?» «Робби»,— ответил гость. В каком именно материале The Independent называло Бэнкси Робертом, не уточняется.

Как сообщает издание, по наиболее распространенной версии, за образом Бэнкси скрывается выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. Впервые об этом британские СМИ сообщили еще в 2008 году, сопроводив публикации фотографией, на которой якобы запечатлен господин Ганнингем. Бэнкси эту информацию отрицал. По еще одной версии, Бэнкси — Роберт Дель Ная, участник музыкальной группы Massive Attack, который в начале карьеры был граффитистом.

Работы Бэнкси впервые были замечены в 1990-х годах, тогда он был участником бристольской группы граффитистов DryBreadZ Crew. Одним из первых широко известных граффити художника стала The Mild Mild West, на которой изображен плюшевый мишка, бросающий коктейль Молотова в трех спецназовцев. Работа расположена на стене одного из жилых домов Бристоля. Самой дорогой работой художника стала картина «Любовь в мусорном баке». Ее продали на аукционе за $25,4 млн. В ноябре Бэнкси рассказал, что создал семь муралов в разных частях Украины, в том числе в Киеве, пригороде Ирпеня и Бородянке.

Эрдни Кагалтынов