Рецидивиста нашли по молекулярной экспертизе

Завершено расследование резонансного дела о жестоком убийстве 16-летней гимназистки в городе Дивногорске Красноярского края в июле 2023 года. По версии следствия, над девушкой надругался, а затем убил ее неоднократно судимый Иван Папенко, который освободился из колонии особого режима за неделю до нового преступления. В ходе расследования дела выяснилось, что после отсидки за рецидивистом отсутствовал надзор. Решение суда, который обязал Ивана Папенко отмечаться в полиции, он обжаловал, и оно не вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В прокуратуру Красноярского края для утверждения обвинительного заключения поступило дело о жестоком убийстве 16-летней девушки в Дивногорске. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

22 июля в полицию Дивногорска обратились родители подростка, которые сообщили о безвестном отсутствии дочери. По словам заявителей, около 16:00 она вышла из своего дома и сообщила отцу, что идет прогуляться с подругой по набережной. В оговоренное с родителями время девушка не вернулась домой, ее телефон был недоступен. Поиски гимназистки велись силами полиции и волонтерами. 24 июля тело девушки обнаружили в лесополосе рядом с трассой Р-257 «Енисей». По данным правоохранителей, у жертвы было перерезано горло, над ней надругались.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, которое получило большой резонанс. Прокурор края Роман Тютюник поручил провести расследование в кратчайшие сроки. Депутат регионального заксобрания Вера Оськина высказалась за возвращение смертной казни «в отдельных случаях».

По информации регионального главка МВД, установить подозреваемого помогла молекулярно-генетическая экспертиза. Она показала совпадение биологического образца, имеющегося в федеральной базе данных геномной информации, с биологическим материалом, обнаруженным на месте происшествия. Подозреваемого — неоднократно судимого за тяжкие и особо тяжкие преступления Ивана Папенко — задержали в квартире его знакомой.

Расследование установило, что 22 июля мужчина, у которого не было денег, чтобы опохмелиться, пошел на улицу искать жертву. На старом виадуке на улице Гидростроителей он напал на девушку, которая торопилась к подруге. Угрожая ей убийством, он завел гимназистку в лесополосу, снял с рук два кольца и браслет (это оказалась бижутерия), отобрал телефон, после чего надругался над девушкой и нанес несколько ударов осколком бутылки в шею. Мужчине предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 162 УК РФ (разбой).

Правоохранители обратились в суд с ходатайством о заключении Ивана Папенко под стражу, которое было удовлетворено. Да и сам обвиняемый не возражал против ареста. «Не факт, что еще раз не совершу»,— сказал он на заседании суда по избранию меры пресечения.

В ходе расследования выяснилось, что Иван Папенко освободился из колонии особого режима ИК-27 за неделю до убийства. Срок — девять лет — он отбывал за нападение на том же виадуке на женщину, которую изнасиловал и ограбил. В управлении СКР рассказали, что подследственный, которому грозит пожизненное лишение свободы, полностью признал вину.

Проверка прокуратуры установила, что за рецидивистом отсутствовал надзор, а после освобождения он был предоставлен сам себе. «За два месяца до освобождения суд установил для мужчины административный надзор. Это обязательная явка в отдел полиции, нахождение дома в ночное время, запрет на посещение винно-водочных магазинов и на выезд за пределы Красноярска. Однако заключенный обжаловал это решение, и к моменту выхода его из колонии оно не вступило в законную силу. Ограничения считались не действующими. Вследствие этого на учет в компетентные органы он не встал»,— пояснили в прокуратуре.

Кроме того, по представлению ведомства в ГУФСИН в связи с нарушениями при содержании Ивана Папенко семь сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Двум тюремщикам объявили замечание, четырем — выговор, одному объявили о неполном служебном соответствии. По сведениям „Ъ“, они были наказаны за недостаточную профилактическую и воспитательную работу с заключенным.

Константин Воронов