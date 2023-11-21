Военный суд продлил арест Кагарлицкому еще на полгода

Второй Западный окружной военный суд на шесть месяцев продлил срок ареста социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом), который обвиняется в оправдании терроризма, сообщает ТАСС из зала суда. Сейчас он находится в СИЗО Сыктывкара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Кагарлицкий (признан иностранным агентом)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Борис Кагарлицкий (признан иностранным агентом)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как передает ТАСС, в ходе заседания прокуратура настаивала на продлении срока ареста профессора, связывая это с тем, что он совершил преступление террористической направленности. Защита социолога настаивала на том, что следствие по делу завершено, все необходимые доказательства собраны, а господин Кагарлицкий болен «серьезной гипертонией». Его адвокат заявил, что профессору нужно находиться на свободе, потому что ему нужно подать сведения о статусе иноагента в Минюст.

«Ни о каком бегстве из России речи никогда не было. Пребывание в России — моя принципиальная позиция»,— сказал господин Кагарлицкий, который участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. На вопрос судьи о самочувствии он ответил: «Чувствую себя более ли менее сносно: хожу нормально, в обморок не падаю».

Адвокат господина Кагарлицкого Сергей Ерохов в своем Telegram-канале сообщил, что собирается подать жалобу в апелляционный военный суд в установленный законом трехдневный срок.

Уголовное дело в отношении Бориса Кагарлицкого было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Поводом стал опубликованный в октябре 2022 года на YouTube видеоролик о взрыве на Крымском мосту. Социолог находится в СИЗО с июля. 8 августа Росфинмониторинг внес социолога в перечень террористов и экстремистов на основании уголовного дела.

Эрдни Кагалтынов