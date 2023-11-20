В Екатеринбурге на этой неделе ожидается морозная погода и снег с дождем

На этой неделе в Екатеринбурге морозная погода будут чередоваться с потеплением, также возможны осадки с виде дождя и снега. Их количество за неделю может достигнуть 25-30 мм, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня, 20 ноября, днем в городе температура будет держаться от -5° до -7°. Возможен небольшой снег. Ожидается переменная облачность, ветер западный с переходом на юго-восточный 1-6 м/с.

Во вторник через Свердловскую область пройдет теплый циклон. Возможен снегопад, ночью температура в Екатеринбурге составит -9°, днем -5°. В среду ночью ожидается -5°, днем -4°, вероятны осадки в виде замерзающего дождя.

23 ноября температура ночью опустится -4°, днем составит -3°, возможен снег. Арктический воздух, распространяющийся в тылу циклона, принесет ощутимое похолодание в Екатеринбурге в пятницу (ночью -12°, днем -12°) и в ночь на субботу — ночью она опустится до -13°..-18°, днем может потеплеть до -4°. Однако похолодание ожидается кратковременным: в воскресенье на территории области прогнозируется потепление до околонулевых отметок, сообщают синоптики.

Ирина Пичурина

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