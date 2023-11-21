Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, сколько заработали США, Китай, Великобритания и другие страны на продажах совриска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Поговорим сегодня о ведущих национальных рынках современного искусства. Тут однозначно лидируют Штаты. В сезоне 2022/23 США заработали в этом сегменте аукционного арт-рынка $857 млн. При этом они потеряли по сравнению с предыдущим сезоном 19% объема — тогда был $1 млрд).

На втором месте Китай. Здесь объем продаж в этом сегменте составил $744 млн. При этом общий показатель Поднебесной снизился всего на 5% по сравнению с предыдущим годом. Сравните с падениями рынка совриска в США, а в особенности в Великобритании, которая занимает третье место в мире. Британцы заработали $376 млн против $486 млн в прошлом году — падение аж на 23%. А вот четвертая здесь Франция, правда, с огромным отрывом от первой тройки. Она генерирует лишь 2% мирового оборота в этом сегменте с общей суммой $46,7 млн.

Помимо Китая, в топ-10 по продажам современного искусства входят еще две азиатские страны: Япония, которая на пятом месте с $40 млн (-39% к прошлому сезону), и Южная Корея на седьмом с $21 млн (-68%). Несмотря на замедление в этом году, японский и южнокорейский рынки за последнее десятилетие совершили огромный скачок в обороте аукционов современного искусства, прибавив вдвоем 940%, что ясно показывает, что спрос на современное искусство в Азии быстро растет.

Между ними затесалась Германия, у которой чуть менее $40 млн. Дальше по списку Италия, Австралия, а замыкает десятку топ-стран по продаже совриска Польша. И еще далее Бельгия, Австрия, Сингапур, Новая Зеландия, Филиппины. Тут особе внимание стоит обратить на 13-е место в рейтинге — Сингапур, который, пожалуй, единственный нарушил тенденцию по снижению продаж, прибавив за сезон аж 460% и достигнув рубежа в $9,3 млн. Возрождение Сингапура связывают с возвращением дома Sotheby’s в островной город-государство. После 15 лет отсутствия Sotheby’s Singapore представил работы художников самого разного происхождения: Лю Е, Кристин Ай Тжо, Жан-Мишеля Баския, Ниомана Масриади.