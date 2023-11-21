Все флоты и Каспийскую флотилию подчинят главкому ВМФ России

Все флоты и Каспийская флотилия переходят в подчинение непосредственно главнокомандующему Военно-Морским Флотом. Процесс переподчинения завершается, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях»,— сказал министр.

Такое решение даст возможность эффективнее управлять флотом и флотилией и внедрять «единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-Морского Флота в современных условиях».

«Реализация плана деятельности Главного командования Военно-Морского Флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%»,— сказал Сергей Шойгу.

На текущий момент Балтийский флот подчиняется Западному военному округу, Северный флот входит в состав объединенного стратегического командования «Северный флот», Тихоокеанский флот входит в Восточный военный округ, а Черноморский флот и Каспийская флотилия подчиняются Южному военному округу.

О внутренних перестановках стало известно в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что четыре флота и Каспийскую флотилию вернут в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота РФ. Северный флот сохранит статус военного округа с переподчинением главкому ВМФ.

Александра Горошилова