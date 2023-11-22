Стыки им в помощь

Основная стадия квалификации к чемпионату Европы по футболу 2024 года не подарила безусловных сенсаций, принеся путевки на турнир всем без исключения главным фаворитам, но щедро удобрила почву для того, чтобы они случились в стадии заключительной. В ней за три вакантные путевки будут биться сразу несколько невысоко котировавшихся или просто «маленьких» сборных, в том числе сборных, уже потрепавших в отборе нервы котировавшимся куда выше них. Причем некоторые — друг с другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нулевая ничья в матче с командой Украины вывела сборную Италии (в белой форме) в финальную часть Евро-2024

Фото: Martin Meissner, AP Нулевая ничья в матче с командой Украины вывела сборную Италии (в белой форме) в финальную часть Евро-2024

Фото: Martin Meissner, AP

Основная стадия отбора к чемпионату Европы, который будущим летом примет Германия, чья сборная была освобождена от квалификации, и к которому, как известно, из-за международных санкций не была допущена российская команда, завершилась состоявшимися поздно вечером по московскому времени во вторник матчами в группе D. В них хорваты принимали армян, а валлийцы — турок. Для сборных Хорватии и Уэльса они имели принципиальное значение. Хорваты, бронзовые призеры прошлогоднего катарского мирового первенства, перед заключительным туром располагались вслед за обеспечившей себе участие в чемпионате Европы турецкой командой, но еще могли упасть с также приносящего путевку на немецкий турнир второго места ниже в случае собственного поражения и валлийского выигрыша, слегка изменив восприятие нынешней квалификации.

В целом она была довольно рутинной. Во всяком случае, все бесспорные гранды континентального футбола оказались в списке из двух десятков команд, которые уже могут спокойно ждать чемпионата Европы. Причем ни испанцы, ни французы, ни португальцы, ни англичане, ни бельгийцы, ни голландцы никаких по-настоящему серьезных проблем в отборе не пережили. Исключение составили завоевавшие в 2021 году золото предыдущего первенства итальянцы, которые в минувшие пять лет, дважды подряд пролетев мимо чемпионатов мира, успели приучить к тому, что дорога на топ-турнир у них может быть усеяна острыми шипами. На сей раз они отстояли второе место в группе C вслед за англичанами совсем уж на тоненького. Перед заключительным туром сборная Италии опережала украинцев лишь по дополнительным показателям, а в очной гостевой встрече вполне могла им проиграть. В компенсированное время Брайан Кристанте в своей штрафной остановил Михаила Мудрика так, что было уж очень похоже на фол, однако судья Хесус Мансано эпизод проигнорировал.

Заметных жертв отбора тоже немного — разве что поляки, шведы да норвежцы, которым ни находящийся на пике Эрлинг Холанн, ни Мартин Эдегор не могут помочь пробиться на какое-нибудь крупное состязание. Как немного и неожиданных крутых взлетов. К таким, конечно, тянет отнести прежде всего взлет сборной Албании. Она финишировала первой в группе E, опередив чехов и поляков. Но у албанцев все же есть относительно свежий — 2016 года — опыт участия в чемпионате Европы, а ее состав, строго говоря, не наводит на мысли об аутсайдерском статусе. Основа этой сборной на две трети скроена из футболистов, играющих в элитных лигах вроде итальянской.

Вот прорыв на чемпионат Европы до сих пор скромной и, казалось, и не мечтающей о подвигах сборной Казахстана был бы сенсацией без всяких оговорок. А она, между прочим, дралась за него до последнего, но не сдюжила в решающем матче со словенцами, уступив им в гостях — 1:2.

Зато этот отбор щедро удобрил почву для неожиданностей, которые могут произойти в его финальной части. Ею является так называемый play-offs. Это три мини-турнира в марте будущего года, в которых будут разыграны оставшиеся вакантными путевки. Проводятся они по простой схеме — полуфиналы и финал.

Слоты в play-offs заполняются исходя из рейтинга не прошедших основную стадию квалификации сборных в предыдущем розыгрыше Лиги наций, которая, в свою очередь, разбита на дивизионы. И среди тех, кому выпадал «запасной шанс», очутились как могучие команды, так и «маленькие».

После матчей, состоявшихся в понедельник, известны были 11 из 12 участников стыков. В них вместе с поляками и украинцами просочились сборные Финляндии, Исландии, Эстонии, Израиля, Греции, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана и Люксембурга. И есть любопытный нюанс. Структура одного из мини-турниров оказалась полностью сформированной еще до формального окончания квалификации. В его полуфинальных матчах грузины встретятся с люксембуржцами, а казахстанцы — с греками, которые сейчас смотрятся сборной весьма посредственной, по уровню несопоставимой с той, что заставляла считаться с собой даже гигантов в позапрошлом и прошлом десятилетиях. Так что вероятность того, что на немецкий чемпионат «проникнет» команда, позиционировавшаяся как «маленькая» или вовсе как «футбольный карлик», представляется огромной. Хотя, например, ту же сборную Люксембурга, резко прибавившую в нынешнем десятилетии, а по ходу квалификации в плотной группе J добывшую 17 очков в десяти матчах, с огромным отрывом обскакав и исландцев, и боснийцев, «карликовой» как-то странно называть. Как, разумеется, и смелую казахстанскую.

Отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года Итоговая таблица группы A И В Н П М О 1. Испания 8 7 0 1 25:5 21 2. Шотландия 8 5 2 1 17:8 17 3. Норвегия 8 3 2 3 14:12 11 4. Грузия 8 2 2 4 12:18 8 5. Кипр 8 0 0 8 3:28 0 Группа C. Заключительный, 8-й тур. Украина—Италия 0:0. Северная Македония—Англия 1:1 (Барди, 41 — Атанасов, 59 (автогол)). Итоговая таблица группы C И В Н П М О 1. Англия 8 6 2 0 22:4 20 2. Италия 8 4 2 2 16:9 14 3. Украина 8 4 2 2 11:8 14 4. Северная Македония 8 2 2 4 10:20 8 5. Мальта 8 0 0 8 2:20 0 Группа E. Заключительный, 8-й тур. Албания—Фарерские острова 0:0. Чехия—Молдавия 3:0 (Доудера, 14; Хорый, 72; Соучек, 90). Итоговая таблица группы E И В Н П М О 1. Албания 8 4 3 1 12:4 15 2. Чехия 8 4 3 1 12:6 15 3. Польша 8 3 2 3 10:10 11 4. Молдавия 8 2 4 2 7:10 10 5. Фарерские острова 8 0 2 6 2:13 2 Итоговая таблица группы F И В Н П М О 1. Бельгия 8 6 2 0 22:4 20 2. Австрия 8 6 1 1 17:7 19 3. Швеция 8 3 1 4 14:12 10 4. Азербайджан 8 2 1 5 7:17 7 5. Эстония 8 0 1 7 2:22 1 Итоговая таблица группы G И В Н П М О 1. Венгрия 8 5 3 0 16:7 18 2. Сербия 8 4 2 2 15:9 14 3. Черногория 8 3 2 3 9:11 11 4. Литва 8 1 3 4 8:14 6 5. Болгария 8 0 4 4 7:14 4 Группа H. Заключительный, 10-й тур. Сан-Марино—Финляндия 1:2 (Берарди, 90+7 (автогол) — Сойри, 50, 58). Словения—Казахстан 2:1 (Шешко, 41 (пен.); Вербич, 86 — Оразов, 48). Северная Ирландия—Дания 2:0 (Прайс, 60; Чарльз, 81). Итоговая таблица группы H И В Н П М О 1. Дания 10 7 1 2 19:10 22 2. Словения 10 7 1 2 20:9 22 3. Казахстан 10 6 0 4 16:12 18 4. Финляндия 10 6 0 4 18:10 18 5. Северная Ирландия 10 3 0 7 9:13 9 6. Сан-Марино 10 0 0 10 3:31 0 Итоговая таблица группы I И В Н П М О 1. Румыния 9 5 4 0 15:5 19 2. Швейцария 9 4 5 0 22:10 17 3. Израиль 9 3 3 3 9:11 12 4. Косово 9 2 5 2 10:9 11 5. Белоруссия 9 2 3 4 8:14 9 6. Андорра 9 0 2 7 3:18 2 Итоговая таблица группы J И В Н П М О 1. Португалия 10 10 0 0 36:2 30 2. Словакия 10 7 1 2 17:8 22 3. Люксембург 10 5 2 3 13:19 17 4. Исландия 10 3 1 6 17:16 10 5. Босния и Герцеговина 10 3 0 7 9:20 9 6. Лихтенштейн 10 0 0 10 1:28 0 Команды, занявшие в группах первые два места, вышли в финальную часть Евро-2024.

Алексей Доспехов