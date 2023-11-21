Forbes назвал самые убыточные российские компании в 2022 году

Forbes представил рейтинг десяти компаний с самыми большими убытками по итогам 2022 года. Их суммарный убыток составил почти 1,1 трлн руб. Журнал отметил, что шесть из десяти самых убыточных компаний принадлежат государству или косвенно им контролируются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С чистым убытком в 612,6 млрд руб. рейтинг возглавил ВТБ. Сам банк ранее отмечал, что пострадал от реализации внешнеполитических рисков сильнее, чем другие российские кредитные организации из-за большей уязвимости к рискам санкций. На втором месте по итогам прошлого года — Альфа-банк с убытком в 117,1 млрд руб. Это первый убыток кредитной организации с 2009 года и рекордный в его истории, отмечает Forbes. Замыкает тройку компаний с крупнейшим убытком за 2022-й генеральный подрядчик по строительству объектов для «Газпрома» — «Газстройпром» (чистый убыток — 77,6 млрд руб.).

Четвертое место занял Ozon, который является вторым по величине маркетплейсом в России. Чистый убыток компании составил 58,2 млрд руб. На пятом месте — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с убытком в 53 млрд руб., на шестом — «Сеть Связной» с убытком в 48,5 млрд руб.

Седьмую строчку, по оценке Forbes, заняла компания «Русский уголь», убыток которой по итогам прошлого года составил 34,2 млрд руб., восьмую — VK с убытком в 32,6 млрд руб. На девятом месте — «Московский метрополитен». Чистый убыток предприятия по итогам 2022-го равнялся 31,6 млрд руб. Замыкает десятку компаний с самыми большими убытками «Почта России» — 31,1 млрд руб.

Forbes обращает внимание, что некоторые участники рейтинга являются хронически убыточными. Так, «Московский метрополитен» не зарабатывал прибыли с 2016 года, а «Сеть Связной» и вовсе инициировал процедуру банкротства. В качестве источников данных журнал использовал только опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчетность, а также данные ФНС и Росстата, представленные в системе СПАРК.

Милена Костерева