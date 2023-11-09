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Украинский беспилотник атаковал курский маслодельный комбинат

ВСУ атаковали беспилотником маслодельный комбинат в курском райцентре Суджа. Об этом сообщили в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

По его словам, на предприятие было сброшено три кассетных боеприпаса. Два разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции, еще один не разорвался, и для его обезвреживания вызвали саперов.

Пострадавших нет.

Роман Старовойт также напомнил, что не надо приближаться к обломкам и трогать их. Сообщить о находке нужно по телефону 112.

Александр Прытков

Фотогалерея

К каким последствиям для курских предприятий ранее приводили украинские обстрелы

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Сгоревший грузовик рядом с местом гибели 19 мая водителя из Воронежа в поселке Теткино Глушковского района Курской области

Сгоревший грузовик рядом с местом гибели 19 мая водителя из Воронежа в поселке Теткино Глушковского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Суджа» на трассе Курск–Сумы

Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Суджа» на трассе Курск–Сумы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

МАПП «Суджа» обстреливали в первых числах апреля. Ответный огонь пограничников не позволил противнику вести прицельную стрельбу

МАПП «Суджа» обстреливали в первых числах апреля. Ответный огонь пограничников не позволил противнику вести прицельную стрельбу

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Табличка «Украина» на границе возле МАПП «Суджа» в Курской области

Табличка «Украина» на границе возле МАПП «Суджа» в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Работа пограничников на МАПП «Суджа». Пункт пропуска работает, но машины проезжают крайне редко

Работа пограничников на МАПП «Суджа». Пункт пропуска работает, но машины проезжают крайне редко

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Дорожный знак у стоянки на МАПП «Суджа» в Курской области

Дорожный знак у стоянки на МАПП «Суджа» в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Жилой дом в поселке Теткино Глушковского района Курской области, пострадавший в ходе 50-минутного обстрела 19 мая. Владелец квартиры, стоявший у окна в момент прямого попадания в перекрытия, остался жив

Жилой дом в поселке Теткино Глушковского района Курской области, пострадавший в ходе 50-минутного обстрела 19 мая. Владелец квартиры, стоявший у окна в момент прямого попадания в перекрытия, остался жив

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Последствия обстрела с территории Украины поселка Теткино Глушковского района. Здание бывшего детского сада

Последствия обстрела с территории Украины поселка Теткино Глушковского района. Здание бывшего детского сада

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области. Пробитый осколками забор частного дома

Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области. Пробитый осколками забор частного дома

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстрелянный с территории Украины сахарный завод в поселке Теткино

Обстрелянный с территории Украины сахарный завод в поселке Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собранные работниками сахарного завода фрагменты артиллерийских снарядов

Собранные работниками сахарного завода фрагменты артиллерийских снарядов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстрелянная с Украины территория сахарного завода в поселке Теткино

Обстрелянная с Украины территория сахарного завода в поселке Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Крупнейшая воронка на территории сахарного завода в поселке Теткино

Крупнейшая воронка на территории сахарного завода в поселке Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Построенный несколько лет назад новый цех Теткинского сахарного завода

Построенный несколько лет назад новый цех Теткинского сахарного завода

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Одно из зданий Теткинского сахарного завода после артиллерийского обстрела

Одно из зданий Теткинского сахарного завода после артиллерийского обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Грузовик возле спиртзавода «Курскпродукт» в Теткино, попавший под обстрел 19 мая

Грузовик возле спиртзавода «Курскпродукт» в Теткино, попавший под обстрел 19 мая

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Въезд на территорию спиртзавода «Курскпродукт» в Теткино

Въезд на территорию спиртзавода «Курскпродукт» в Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Последствия обстрела спиртзавода «Курскпродукт». Находившаяся в здании женщина осталась жива

Последствия обстрела спиртзавода «Курскпродукт». Находившаяся в здании женщина осталась жива

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Одна из улиц в Теткино после обстрела

Одна из улиц в Теткино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Последствия обстрела поселка Теткино в Глушковском районе

Последствия обстрела поселка Теткино в Глушковском районе

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Пункт пересечения российско-украинской границы между поселком Теткино (Россия, Курская область) и селом Рыжевка (Украина, Сумская область).

Пункт пересечения российско-украинской границы между поселком Теткино (Россия, Курская область) и селом Рыжевка (Украина, Сумская область).

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Российские пограничники возле пункта перехода границы в Теткино Курской области

Российские пограничники возле пункта перехода границы в Теткино Курской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Российский пограничник наблюдает за украинской стороной села в Теткино

Российский пограничник наблюдает за украинской стороной села в Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Пожилая жительница поселка Рыжевка с российским гражданством, проживающая на украинской стороне улицы, за пограничным забором

Пожилая жительница поселка Рыжевка с российским гражданством, проживающая на украинской стороне улицы, за пограничным забором

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Российская сторона улицы, соединяющей российский поселок Теткино с украинской Рыжевкой

Российская сторона улицы, соединяющей российский поселок Теткино с украинской Рыжевкой

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Автомобильный пункт пропуска «Теткино» недалеко от одноименного поселка

Автомобильный пункт пропуска «Теткино» недалеко от одноименного поселка

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Расстрелянный автомобиль украинских минометчиков на автомобильном пункте пропуска «Теткино»

Расстрелянный автомобиль украинских минометчиков на автомобильном пункте пропуска «Теткино»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Уничтоженное в ходе обстрела строение Россельхознадзора на автомобильном пункте пропуска «Теткино»

Уничтоженное в ходе обстрела строение Россельхознадзора на автомобильном пункте пропуска «Теткино»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Автомобильный пункт пропуска «Теткино»

Автомобильный пункт пропуска «Теткино»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Контрольно-следовая полоса на автомобильном пункте пропуска «Теткино». По лесополосе проходит государственная граница

Контрольно-следовая полоса на автомобильном пункте пропуска «Теткино». По лесополосе проходит государственная граница

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Выезд на территорию Украины с автомобильного пункта пропуска «Теткино»

Выезд на территорию Украины с автомобильного пункта пропуска «Теткино»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Сгоревший грузовик рядом с местом гибели 19 мая водителя из Воронежа в поселке Теткино Глушковского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Суджа» на трассе Курск–Сумы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

МАПП «Суджа» обстреливали в первых числах апреля. Ответный огонь пограничников не позволил противнику вести прицельную стрельбу

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Табличка «Украина» на границе возле МАПП «Суджа» в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Работа пограничников на МАПП «Суджа». Пункт пропуска работает, но машины проезжают крайне редко

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Дорожный знак у стоянки на МАПП «Суджа» в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Жилой дом в поселке Теткино Глушковского района Курской области, пострадавший в ходе 50-минутного обстрела 19 мая. Владелец квартиры, стоявший у окна в момент прямого попадания в перекрытия, остался жив

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Последствия обстрела с территории Украины поселка Теткино Глушковского района. Здание бывшего детского сада

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области. Пробитый осколками забор частного дома

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстрелянный с территории Украины сахарный завод в поселке Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собранные работниками сахарного завода фрагменты артиллерийских снарядов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Обстрелянная с Украины территория сахарного завода в поселке Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Крупнейшая воронка на территории сахарного завода в поселке Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Построенный несколько лет назад новый цех Теткинского сахарного завода

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Одно из зданий Теткинского сахарного завода после артиллерийского обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Грузовик возле спиртзавода «Курскпродукт» в Теткино, попавший под обстрел 19 мая

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Въезд на территорию спиртзавода «Курскпродукт» в Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Последствия обстрела спиртзавода «Курскпродукт». Находившаяся в здании женщина осталась жива

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Одна из улиц в Теткино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Последствия обстрела поселка Теткино в Глушковском районе

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Пункт пересечения российско-украинской границы между поселком Теткино (Россия, Курская область) и селом Рыжевка (Украина, Сумская область).

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Российские пограничники возле пункта перехода границы в Теткино Курской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Российский пограничник наблюдает за украинской стороной села в Теткино

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Пожилая жительница поселка Рыжевка с российским гражданством, проживающая на украинской стороне улицы, за пограничным забором

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Российская сторона улицы, соединяющей российский поселок Теткино с украинской Рыжевкой

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Автомобильный пункт пропуска «Теткино» недалеко от одноименного поселка

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Расстрелянный автомобиль украинских минометчиков на автомобильном пункте пропуска «Теткино»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Уничтоженное в ходе обстрела строение Россельхознадзора на автомобильном пункте пропуска «Теткино»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Автомобильный пункт пропуска «Теткино»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Контрольно-следовая полоса на автомобильном пункте пропуска «Теткино». По лесополосе проходит государственная граница

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Выезд на территорию Украины с автомобильного пункта пропуска «Теткино»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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