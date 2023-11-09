Украинский беспилотник атаковал курский маслодельный комбинат
ВСУ атаковали беспилотником маслодельный комбинат в курском райцентре Суджа. Об этом сообщили в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
По его словам, на предприятие было сброшено три кассетных боеприпаса. Два разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции, еще один не разорвался, и для его обезвреживания вызвали саперов.
Пострадавших нет.
Роман Старовойт также напомнил, что не надо приближаться к обломкам и трогать их. Сообщить о находке нужно по телефону 112.