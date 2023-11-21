Искусство объединяет

На аукционе в России выставят картины на 500 млн руб. 3 декабря на онлайн-платформе Bidspirit пройдут первые торги нового холдинга, в который объединились Московский аукционный дом, аукционный дом «Клуба коллекционеров графики» и Петербургский аукционный дом, сообщает РБК. Учредители планируют занять сегмент «русских торгов», которые ранее проводили британские дома Christie’s и Sotheby’s. Насколько перспективна эта бизнес-модель? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В марте прошлого года Christie’s и Sotheby’s остановили продажу произведений русских художников. Помимо это, Christie’s запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии. Как объясняют представители индустрии, большую долю покупателей на «русских торгах» составляли именно россияне. И после такого решения британских домов им стало практически невозможно приобрести картины за границей и привезти их на родину.

Участники рынка считают, что объединение трех аукционных домов — это скорее необходимость, а не бизнес-модель. И такой холдинг точно не заменит Christie’s и Sotheby’s, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Разные структуры пытаются организовать российский аукционный бизнес, который хоть и существует уже более 30 лет, с начала 90-х, но так и не стал серьезным конкурентом западному.

Боюсь, что никогда и не станет. Что касается претензий, мол, мы заменим Chrisitie's и Sotheby's, нет, вы никогда их не замените. Аукционные дома с 300-летней историей нельзя сравнивать с нашими, чье существование насчитывает максимум 25 лет, а на самом деле всего год-два».

На первом аукционе представят 83 лота. Наиболее востребованной должна стать картина «Корабль в море на фоне гор» Ивана Айвазовского. Ее стартовая цена — 55 млн руб. Кроме этого произведения, торговаться будет еще одно полотно мариниста — «Раннее утро» стоимостью 34 млн руб. В этом же ценовом сегменте выставят картину «Виллы» Бориса Кустодиева за 70 млн руб., а также «Летний пейзаж» Ивана Шишкина за 23 млн руб.

Холдингу будет трудно сохранить такой высокий уровень при выборе художников для следующих торгов, говорит независимый эксперт и бывший гендиректор «Русского аукционного дома» Александр Куранчев: «Естественно, такую планку удержать непросто хотя бы потому, что аналогичного уровня вещей на рынке не так много. Сложно сказать, найдутся ли в России предметы, которые смогут на каждом аукционе держать настолько высокие цены. Еще вопрос в том, как часто их будут проводить».

Учредители отмечают, что на аукционе представят произведения как ультрадорогого, так и среднего сегмента. Анонсирована продажа картин «Обнаженная» Климента Редько и «Портрет Аиды Хмелевой» Анатолия Зверева. Работы оценили в 500 и 340 тыс. руб. соответственно. Клиентами торгов станут преимущественно россияне, говорит президент международной аукционной платформы Bidspirit Александр Киселевский:

«Пока данный сервис доступен только россиянам и иностранцам, у которых есть представители в РФ.

Они не могут толком ни оплатить, ни вывезти картины. До всех известных событий в российских аукционах участвовало довольно много иностранцев, как и российские аукционы участвовали через Bidspirit в иностранных. Если такая планка сохранится, это привлечет зарубежных покупателей».

В прошлом году — после начала боевых действий на Украине — оборот в сфере искусства снизился на 12% или $88 млн, подсчитала площадка Bidspirit. Продажи также упали: было реализовано примерно на 5% меньше предметов, чем годом ранее.

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Мария Широкова