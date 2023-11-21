В Сочи шторм смыл несколько пляжей, очевидцы сняли кадры стихии

В Сочи уже несколько дней бушует шторм. Стихия разрушила несколько пляжей. Очевидцы публикуют в соцсетях видео.

В Лоо шторм уничтожил набережную. Большие волны разрушили уложенную плитку и смыли часть пляжа. В Адлере волны поднимались на несколько метров.

Во многих районах курорта морем вынесло на пляж камни и грязь. Ветер повалил вывески.

20 ноября мэрия Сочи предупреждала жителей и туристов об усилении ветра до 20–25 м/с. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram