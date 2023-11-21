Госдолг Свердловской области вырос до 113,5 млрд рублей

В ноябре государственной долг Свердловской области достиг 113,5 млрд руб., следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В начале октября госдолг региона составлял 111,7 млрд руб.

Задолженность Свердловской области по бюджетным кредитам превысила 65,5 млрд руб. В октябре она составляла 62,5 млрд руб. Долг по ценным бумагам снизился до 48 млрд руб. В прошлом месяце регион был должен выплатить по ним 49,2 млрд руб.

По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (49,6 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,7 млрд руб.).

Среди регионов «тюменской матрешки» госдолг Ханты-Мансийского автономного округа составил 12,8 млрд руб., Тюменской области — около 8,4 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 7,5 млрд руб.

Напомним, в 2021 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что государственный долг региона позволяет развивать экономику и положительно влияет на кредитный рейтинг. По словам Евгения Куйвашева, заемные средства позволяют привлекать инвесторов и увеличивать доходную часть бюджета.

Василий Алексеев

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