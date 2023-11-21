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Пермская кондитерская фабрика планирует ребрендинг

АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» подало заявку на регистрацию одноименного товарного знака. Об этом свидетельствует информация на сайте Znakoved.ru.

Фото: Znakoved

Фото: Znakoved

Заявка на регистрацию знака поступила 10 октября. На логотипе предположительно изображена оранжевая башня в виде буквы «П», под ней расположены волнистые линии. Заявка подана по классу 30, под такой торговой маркой можно производить максимально возможное количество продуктов: кофе, чай, какао, рис, макароны и лапшу, муку и зерновые продукты, хлеб, выпечку и кондитерские изделия, шоколад, мороженое, сахар, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, специи, консервированные травы, уксус, соусы, приправы, готовые к употреблению зерновые продукты, например хлопья овсяные, кукурузные, ячмень, булгур, мюсли, пиццу, пироги, бутерброды, а также орехи, покрытые шоколадом. По одной из версий, фабрика может планировать ребрендинг.

На самой фабрике от комментариев отказались.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется Борисом Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. В общей сложности предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. В основном это шоколадные конфеты, есть в ассортименте фабрики и вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре. Предприятие развивает сеть фирменных магазинов.

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