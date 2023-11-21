Пермская кондитерская фабрика планирует ребрендинг

АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» подало заявку на регистрацию одноименного товарного знака. Об этом свидетельствует информация на сайте Znakoved.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Znakoved Фото: Znakoved

Заявка на регистрацию знака поступила 10 октября. На логотипе предположительно изображена оранжевая башня в виде буквы «П», под ней расположены волнистые линии. Заявка подана по классу 30, под такой торговой маркой можно производить максимально возможное количество продуктов: кофе, чай, какао, рис, макароны и лапшу, муку и зерновые продукты, хлеб, выпечку и кондитерские изделия, шоколад, мороженое, сахар, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, специи, консервированные травы, уксус, соусы, приправы, готовые к употреблению зерновые продукты, например хлопья овсяные, кукурузные, ячмень, булгур, мюсли, пиццу, пироги, бутерброды, а также орехи, покрытые шоколадом. По одной из версий, фабрика может планировать ребрендинг.

На самой фабрике от комментариев отказались.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется Борисом Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. В общей сложности предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. В основном это шоколадные конфеты, есть в ассортименте фабрики и вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре. Предприятие развивает сеть фирменных магазинов.