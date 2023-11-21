Ветер принес проблемы

В Сибири устраняют последствия урагана, равного по силе которому не наблюдалось местными метеорологами за весь период наблюдений — как минимум последние 60 лет. В минувшие выходные порывы ветра в ряде регионов достигали 37 м/с. Погибли четыре человека, еще 20 пострадали. Без электричества остались более 260 тыс. человек, повалены деревья, сорваны крыши, повреждены различные постройки. Коммунальные службы и спасатели разбирают завалы, восстанавливают инфраструктуру и оценивают нанесенный ущерб. Метеорологи предупреждают, что во второй половине ноября погода по-прежнему будет неустойчивой, впрочем, катастрофических последствий не прогнозируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

Ураганный ветер, вызванный циклоном из Казахстана, затронул в общей сложности шесть регионов Сибири. В Кузбассе в результате непогоды погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. Как сообщило СУ СКР по Кемеровской области, они находились в машине, на которую во время урагана упало дерево. В автомобиле также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, оба они госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) из-за отсутствия мер для предотвращения опасных последствий. Еще одно уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) возбуждено из-за гибели жителя Белова. Мужчина работал охранником на местном предприятии, днем 19 ноября он погиб в результате падения на него кровли здания. Также уголовное дело было возбуждено после падения рекламной конструкции на жительницу Новокузнецка (ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание некачественных услуг, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Женщина находится в тяжелом состоянии.

Скорость ветра в Новокузнецке достигала 37 м/с, сообщил мэр Сергей Кузнецов. Из-за разгула стихии в городе введен режим ЧС. Аналогичное решение было принято в Прокопьевске. Губернатор Кемеровской области 19 ноября ввел режим повышенной готовности. По данным МЧС региона, электроэнергия была отключена на 143 котельных, восьми основных водозаборах, девяти угольных предприятиях, повреждены крыши более 150 домов и административных зданий, пострадали 18 человек.

Также режим повышенной готовности был введен в Красноярском крае. В воскресенье МЧС сообщило через звуковую систему оповещения населения об ураганном ветре, порывы которого достигали 20 м/с. По словам мэра Красноярска Владислава Логинова, ветер повредил дома, социальные учреждения и дороги более чем на 50 участках. В Омской области из-за отключения электроэнергии возникли перебои со связью в 17 районах области. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что за ночь выпала «практически полная месячная норма осадков», задержаны вылеты нескольких самолетов. Глава региона Виталий Хоценко на территории всей области ввел режим повышенной готовности до особого распоряжения.

В Алтайском крае, по данным регионального ГУ МЧС, погиб один человек, детали происшествия не уточняются. Как сообщило издание Amic со ссылкой на краевой минздрав, погибшая в Барнауле женщина «пыталась удержать крышу дома», которую сносило ветром. В результате урагана пострадали трое человек, они госпитализированы. Одну из женщин ударило рекламным щитом, вторую — дверью подъезда, третья пострадала при падении от порыва ветра. На ряде участков трасс в крае было закрыто движение транспорта. «Пришлось ввести ограничение движения из-за того, что под влиянием сильного ветра деревья падают на проезжую часть»,— сообщил губернатор Виктор Томенко.

Всего, по данным Минэнерго, 19 ноября из-за массовых отключений электроэнергии без света остались 264 тыс. чел. В настоящее время специалисты региональных департаментов оценивают размеры ущерба, нанесенного ураганом. В Красноярске, по информации оперативных служб, самые серьезные повреждения получили кровли техникума на ул. Курчатова, жилые дома, а также школа №134. На всех этих объектах оперативно были организованы работы по сохранению теплового контура, сейчас составляются сметы и решается вопрос о финансировании необходимого ремонта. В Иркутской области, по словам губернатора Игоря Кобзева, частично электроснабжение было отключено в ручном режиме, чтобы избежать аварийных ситуаций. В восстановительных работах задействованы 42 бригады энергоснабжающих организаций и 35 единиц техники. В Омске работы по ремонту и обслуживанию энергообъектов, содержанию дорог в городе продолжатся в круглосуточном режиме. В Новокузнецке и Прокопьевске продолжаются работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения и отопления. Часть школ в понедельник переведена на удаленное обучение.

Как рассказала „Ъ-Сибирь“ начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик, предупреждение об усилении ветра до 35 м/с, гололедице и метели синоптики опубликовали еще 17 ноября. Две трети станций (23 из 35), входящих в состав организации, 19 ноября сообщили о порывах до 35 м/с, чего не наблюдалось за все время существования Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — за более чем 60 лет. «Вынос теплого воздуха и обвал арктического воздуха стал причиной быстрого смещения циклона и возникновения урагана»,— прокомментировала госпожа Лапчик. По данным климатологов, во второй половине ноября погода по-прежнему будет неустойчивой, а температура воздуха — теплой, при этом катастрофических последствий не прогнозируется.

Лолита Белова