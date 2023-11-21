Сборная Украины сыграла вничью с Италией и не вышла напрямую на футбольный ЧЕ

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Италии в 10-м туре квалификации на чемпионат Европы 2024 года и не сумела напрямую пробиться на главный турнир континента. Игра, состоявшаяся на нейтральном поле в немецком Леверкузене, завершилась со счетом 0:0.

В конце встречи украинский хавбек Михаил Мудрик (на клубном уровне выступает за лондонский «Челси») упал в штрафной итальянской сборной после подката со стороны защитника соперников, однако обслуживавший матч арбитр не увидел нарушения правил и не стал назначать пенальти. Главный тренер украинской сборной Сергей Ребров в ходе пресс-конференции после игры назвал это решение судьи «несправедливым» и отметил, что оно лишило его команду шанса напрямую выйти на европейское футбольное первенство.

Италия с 14 набранными очками заняла второе место в группе C и вышла в финальную часть чемпионата Европы. Украинская команда также набрала 14 баллов, но уступила итальянцам по личным встречам. Тем не менее, сборная Украины поборется за выход на Евро через раунд плей-офф в марте следующего года (соперник украинцев пока неизвестен).

Александр Кислов