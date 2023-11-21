NYT: в США умер угнавший МиГ-25 советский летчик-перебежчик Виктор Беленко

В США на 77-м году жизни умер советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, перегнавший в Японию самолет-перехватчик МиГ-25, передает американская газета The New York Times.

В материале издания отмечается, что пилот скончался 24 сентября 2023 года после «скоротечной болезни» в доме престарелых в Южном Иллинойсе. Чем именно болел Виктор Беленко, не уточняется.

Рядом с летчиком в момент смерти были его сыновья Том и Пол. «Американские товарищи станут скучать о нем, но мемориальной службы после смерти Виктора Беленко было решено не проводить»,— сказано в некрологе, опубликованном на сайте издания The Washington Post.

6 сентября 1976 года Виктор Беленко перелетел в Японию на советском самолете-перехватчике МиГ-25П. Он передал иностранным властям самолет со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. Спустя несколько дней после своего бегства из СССР он получил политическое убежище в США, а в 1980 году — американское гражданство. В США летчик взял себе фамилию Шмидт.

В Соединенных Штатах Виктор Беленко много лет работал инженером по аэрокосмической технике в частных и государственных структурах, а также консультировал американские Военно-воздушные силы. Его военный билет и полётный журнал хранятся в музее ЦРУ в Вашингтоне.

Александр Кислов