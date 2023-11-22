Сегодня исполняется 66 лет генеральному директору медиахолдинга СТС, заместителю генерального директора «Национальной Медиа Группы» Александру Акопову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Акопов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Акопов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий:

— Александр Завенович один из самых обаятельных людей, которых я знаю. Это талантливый, умный человек, он всегда хорош, остроумен, приятен в общении, честен и личностно самостоятелен. Он вызывает у меня ощущение уважения и любви. Это редкого качества человек. И я очень рад, что мы с ним хорошо знакомы. Это человек, умеющий жить, исходя из самого себя, опираясь на свои силы. Он неунывающий интеллектуал, способный создавать мир собственными руками, собственной головой и душой. Александр Завенович очень хороший человек. Я желаю, чтобы у него все было хорошо и все получалось. Мы уже, конечно, не молодые люди, поэтому главное, чтобы он был всегда здоров и умен, как обычно.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»