50,1 миллиона тонн составит, по прогнозу Международного совета по зерну (МСЗ), экспорт пшеницы из России в этом сельскохозяйственном сезоне (июль 2023 года — июнь 2024-го). В октябре эксперты ожидали, что РФ вывезет меньше — 49,1 млн тонн пшеницы. В ноябрьском обзоре также повышена оценка экспорта российского зерна в целом: до 60,6 млн тонн с 59,2 млн тонн в октябре. По прогнозам Минсельхоза, экспорт зерновых в этом сезоне составит более 65 млн тонн. Разница в оценках, по всей видимости, объясняется тем, что МСЗ, в отличие от российского министерства, не учитывает в своих прогнозах Крым и присоединенные территории.