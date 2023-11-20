Клинское строгого разлива

Бывший глава Клинского района Александр Постригань был признан виновным в создании оргпреступного сообщества, в течение 15 лет масштабно и системно расхищавшего муниципальное имущество. За руководство ОПС суд увеличил уже отбываемый экс-чиновником за получение взяток 15-летний срок еще на три года, а кроме того предписал ему выплатить штраф в размере 118 млн руб. Учитывая, что осужденному через несколько месяцев исполнится 75 лет, отбыть положенное наказание, а тем более рассчитаться с государством ему будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Постригань признан виновным в создании преступного сообщества, расхищавшего муниципальное имущество

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Постригань признан виновным в создании преступного сообщества, расхищавшего муниципальное имущество

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Горсуд Клина признал 74-летнего Александра Постриганя виновным по всем пунктам предъявленных ему ГСУ СКР обвинений — в присвоении вверенного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации похищенного (ст. 174.1 УК РФ), а также в руководстве оргпреступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), созданным при клинской райадминистрации специально для совершения всех этих преступлений. Представитель Московской областной прокуратуры просил приговорить пенсионера к 22 годам колонии, но суд, с учетом уже отбываемого господином Постриганем 15-летнего срока за получение взяток, решил добавить ему три года, сложив два вынесенных наказания частично. Кроме того, экс-чиновнику придется выплатить штраф в размере 118 млн руб.

Интересно, что и после отбытия наказания, согласно приговору, Александр Постригань не сможет работать на государственной и муниципальной службе в течение пяти лет. Таким образом, например, попытаться восстановиться в должности главы администрации сегодняшнего Клинского городского округа осужденный сможет только в 2042 году, в возрасте 93 лет.

Как было установлено судом, в созданное господином Постриганем ОПС входили также гендиректор юридического центра Алексей Полунин, юрист райадминистрации Вадим Ермошкин и эксперт оценочной компании Андрей Бекетов. Их приговорили к 12 с половиной, семи и пяти с половиной годам колонии соответственно. Кроме того, господам Полунину и Ермошкину нужно будет выплатить штрафы в размере 500 тыс. и 400 тыс. руб. Никто из осужденных, по данным их защитников, вину не признал, и вынесенное решение горсуда они планируют обжаловать.

Согласно предъявленным обвинениям, участники ОПС с 2003 по 2018 год «масштабно и системно» расхищали вверенные главе администрации Клинского района «высоколиквидные объекты муниципальной собственности».

В процессе обсуждались всего 17 эпизодов хищений на сумму около 72 млн руб., совершенных подсудимыми через организованные ими же фиктивные конкурсы и аукционы.

Реально же стоимость незаконно полученных господином Постриганем и его сообщниками активов была на порядок больше.

Напомним, осенью 2019 года тот же Клинский горсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, зарегистрированного на бывшего главу администрации района и его доверенных лиц. В числе изъятого оказались несколько заводов с подъездными железнодорожными путями, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда, два детских сада и детская поликлиника, городской кинотеатр «Мир», культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», местный рынок и база отдыха, котельные, лодочная станция в парковой зоне и даже клинская общественная баня. Всего в список попали 1700 объектов недвижимости на 4 млрд руб., а также уже проданное имущество на сумму 4,7 млрд руб., которые бывшим владельцам предписали выплатить в доход государства.

С учетом нескольких изъятых у семьи господина Постриганя люксовых автомобилей общая стоимость его подлежащего экспроприации имущества приблизилась к 9 млрд руб.

Примерно через год после подсчета и изъятия имущества бывшего главы райадминистрации Клинский горсуд разобрался с первой частью вмененных ему в вину ГСУ СКР по Мособласти преступлений, касающихся противозаконных отношений с местными застройщиками. В процессе было установлено, что господин Постригань помог главе компании «Клинстройдеталь» сдать в эксплуатацию недостроенные многоквартирные дома и получил за это особо крупную взятку стройматериалами на сумму 19 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Еще двум застройщикам, возводившим жилье на Волоколамском шоссе в Клину и соседнем с городом поселке Решетниково, чиновник разрешил сдать недострой бесплатно. Во всяком случае, выявить его корыстную заинтересованность в этих двух проектах следствию не удалось, поэтому господин Постригань был признан виновным только в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). За совершенные должностные преступления обвиняемый получил по первому приговору 15 лет колонии строгого режима.

Стоит отметить, что отсчитываться этот срок начал с июня 2018 года, когда Александр Постригань, в то время уже вышедший на пенсию и оказавшийся под подозрением в связи с начатым расследованием, был задержан оперативниками в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь за границу и арестован. Экс-чиновник бессменно руководил Клинским районом Мособласти в течении 22 лет, поэтому и на разбирательство со всеми совершенными им преступлениями следствию и суду тоже потребовались годы.

Сергей Машкин