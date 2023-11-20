Ейск получит 1 млн рублей на компенсации пострадавшим при падении Су-34

Ейск получит 999,9 тыс. руб. на софинансирование расходов по выплатам компенсаций пострадавшим жильцам дома, во дворе которого упал Су-34 в октябре прошлого года. Сведения об этом опубликованы на портале администрации Краснодарского края.

Средства выделят из резервного фонда администрации региона министерству труда и социального развития края. На софинансирование единовременных выплат в размере 200 тыс. руб. за легкий вред здоровью на каждого пострадавшего направят 199,9 тыс. руб. На выплату единовременных пособий в размере 400 тыс. руб. за тяжкий вред здоровью будет направлено 799,9 тыс. руб.

Военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома на улице Коммунистической в Ейске 17 октября прошлого года. Из-за розлива топлива произошел пожар, который перекинулся на здание. В результате происшествия 43 человека пострадали и 15 погибли. Владельцы пострадавших квартир начали получать ключи в ноябре текущего года после проведенной реконструкции здания.

Анастасия Донскова

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