В Ейске начали выдавать ключи жильцам дома, поврежденного при падении СУ-34

В Ейске собственникам квартир в доме, который был разрушен год назад при падении военного самолета, начали выдавать ключи. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, жильцы вместе со специалистами БТИ и жилищно-коммунальных служб осматривают свои квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Если собственники не имеют серьезных замечаний, к примеру, перенести розетку в другое место, им выдают ключи. После этого жильцы могут начинать отделочные работы. Для их выполнения им выделяют 20 тыс. руб. на 1 кв. м. Принимать заявления на предоставление выплат начали 1 ноября.

В квартирах установили входные двери, индивидуальные приборы учета, газовые плиты и необходимую сантехнику. В третьем и четвертом подъездах еще продолжают пуско-наладку лифтов. Благоустройство придомовой территории находится на завершающей стадии.

Девятиэтажный дом № 20/1 по улице Коммунистической в Ейске был разрушен 17 октября 2022 года в результате падения самолета СУ-34. Из-за происшествия 43 человека пострадали и 15 погибли.

Площадь для восстановления составила около 7 тыс. кв. м. На период ремонтных работ жителей 1-4 подъездов расселяли и выплачивали компенсацию расходов на аренду жилья. Некоторым бесплатно предоставляли жилье в пунктах временного размещения.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram