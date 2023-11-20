Минпромторг поддержал перенос сроков уплаты концернами утилизационного сбора

Минпромторг России поддержал предложение автоконцернов перенести уплату утилизационного сбора за первый—третий кварталы 2024 года на декабрь следующего года. Об этом сообщил замглавы ведомства Альберт Каримов. С предложением выступили концерны «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «Москвич».

«Для того, чтобы деньги не тратить в первом квартале, во втором, в третьем — существует механизм, который позволяет сдвинуть эти платежи на четвертый квартал. Это освобождает оборотный капитал: предприятия могут использовать его на закупку компонентов, выплаты зарплат»,— сказал господин Каримов, выступая в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

Минпромторг уже подготовил предложение по переносу сроков уплаты утилизационного сбора. Проект, поддержанный Минэкономики, направили на межведомственное согласование.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на парламентских слушаниях заявил, что перенос сроков не повлияет на бюджет, но поможет производителям в условиях дефицита оборотных средств. По его словам, в связи с высокой ключевой и, как следствие, процентной ставкой, эта мера позволит снизить негативный эффект от санкций для автопрома.

Утилизационный сбор — налог, который импортеры и производители уплачивают за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство. Он взимается для обеспечения последующей утилизации. С 1 августа действуют новые тарифы, согласно которым в среднем ставка утильсбора индексирована в 1,7–3,7 раза для легковых автомобилей, в 2,5–3,4 раза — для легких коммерческих автомобилей, в 1,7 раза — для грузовых.

Лусине Баласян