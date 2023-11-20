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Коммерсантъ FM
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Деятели культуры попросили Москалькову помочь освободить Беркович и Петрийчук из СИЗО

Свыше 20 представителей культуры и общественных деятелей обратились в открытом письме к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой способствовать изменению меры пресечения режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Поводом для письма стала смерть правозащитницы и писательницы Нины Катерли — бабушки Евгении Беркович.

Светлана Петрийчук, на заднем плане — Евгения Беркович

Светлана Петрийчук, на заднем плане — Евгения Беркович

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Светлана Петрийчук, на заднем плане — Евгения Беркович

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Письмо подписали, в частности, актер и режиссер Константин Райкин, лауреат Нобелевской премии мира журналист Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом), писатель Людмила Улицкая, актеры Данила Козловский, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд, экономист и правозащитник Ирина Ясина. Всего — 23 человека.

«Татьяна Николаевна! Мы просим Вас о милосердии. Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку»,— сказано в тексте письма, которое опубликовано на сайте «Новой газеты». Писательница и правозащитница Нина Катерли умерла 20 ноября в возрасте 89 лет. В мае 2023 года в ее квартире прошли обыски по делу Евгении Беркович.

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук находятся под арестом с 5 мая 2023 года по делу об оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором следствие, по результатам «деструктологической экспертизы», выявило героизацию ИГ («Исламское государство»; запрещенная в РФ террористическая организация). В начале ноября суд продлил арест Светланы Петрийчук и Евгении Беркович до 10 января. Вину они не признают.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» построен на повествовании женщин, которых завербовали радикальные исламисты для поездки в Сирию. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях крупнейшей в России театральной премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Суд не поднял занавес».

Петр Бузлаев

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