ФСБ открыла санаторную карту

20 ноября сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели обыски в нескольких региональных ведомствах — в минзакупок, минсоцразвития, а также в министерстве по управлению имуществом. По данным источников «Ъ-Прикамье», следственные действия проводились в рамках расследования дела о мошенничестве при продаже здания бывшего санатория «Гармония», где краевые власти планировали разместить центр реабилитации инвалидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий «Гармония» в Перми

Фото: Санаторий «Гармония» Санаторий «Гармония» в Перми

Фото: Санаторий «Гармония»

О визите оперативников и следователей УФСБ по Пермскому краю в краевые министерства «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. По их данным, сотрудники управления провели обыски в министерстве закупок и контрактной системы, министерстве социального развития, а также в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Силовиков интересовали документы, касающиеся приобретения за счет средств краевого бюджета здания санатория «Гармония» с целью размещения там реабилитационного центра для инвалидов.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», обыски проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое было возбуждено следственными органами УФСБ 16 ноября.

По версии следствия, в 2020–2022 годах неустановленные лица причинили ущерб бюджету Пермского края при выполнении госконтракта на приобретение здания для реабилитационного центра. Соответствующий контракт был заключен 31 декабря прошлого года между министерством по управлению имуществом и индивидуальным предпринимателем Екатериной Шубодеровой. По договору регион приобрел здание бывшего санатория «Гармония» по улице Встречная, 35 в Перми.

Конкурс на приобретение здания для центра реабилитации инвалидов был объявлен краевыми властями в позапрошлом году. Начальная стоимость контракта была установлена в размере 208 млн руб., однако Екатерина Шубодерова предложила приобрести принадлежавшее ей здание бывшего санатория за 187,94 млн руб. В итоге госпожа Шубодерова была признана победителем конкурса, и 31 декабря 2021 года с ней был заключен соответствующий госконтракт.

Екатерина Шубодерова была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в 2014 году. Она является сестрой совладельца ГК «Факел», президента краевой федерации фигурного катания Дмитрия Шубодерова. По данным «СПАРК-Интерфакс», как индивидуальный предприниматель Екатерина Шубодерова занимается управлением недвижимым имуществом.

Согласно информации «СПАРК», в качестве поставщика предпринимательница участвовала в исполнении лишь одного контракта — того самого, что связан с продажей здания бывшего санатория. Здание бывшего санатория «ИП Шубодерова» приобрела в 2020 году. По данным СМИ, объект тогда выставлялся на продажу за 74 млн руб. 13 ноября, за несколько дней до возбуждения дела, Екатерина Шубодерова подала заявление о ликвидации ИП.

По данным «Ъ-Прикамье», претензии следствия заключаются в том, что цена объекта, за который бюджет заплатил свыше 187 млн руб., является завышенной.

В ФСБ считают, что неустановленные лица обманули ответственных работников органов государственной власти региона и ввели их в заблуждение относительно плачевного состояния здания, а также и скрыли факт самовольной перепланировки объекта.

Стоит отметить, что за последнее время это уже не первый визит сотрудников ФСБ в структуры, связанные с краевыми властями. 2 ноября оперативники при поддержке бойцов спецназа провели обследование помещений в подконтрольных региональному правительству АО «Корпорация развития Пермского края» и АНО «Агентство новых технологий».

С Дмитрием Шубодеровым по известным «Ъ-Прикамье» номерам телефонов связаться не удалось. Собеседник в краевом правительстве пояснил, что власти оказывают следствию помощь и предоставляют все необходимые документы.

Знакомые с ситуацией источники говорят, что силовики намерены провести следственные действия с участием министра по управлению имуществом края Ларисы Ведерниковой. По данным «Ъ-Прикамье», несколько дней назад она вылетела из страны в Объединенные Арабские Эмираты. В правительстве пояснили, что с 18 ноября Лариса Ведерникова находится в отпуске.

Дмитрий Астахов, Пермь