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Коммерсантъ FM
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Силовики подошли к юбилею оперативно

В Перми ФСБ провела выемки в Корпорации развития

Сотрудники пермского УФСБ при поддержке спецназа провели оперативные мероприятия в Корпорации развития Пермского края и Агентстве новых технологий — госструктурах, связанных с реализацией мероприятий прошедшего 300-летнего юбилея Перми. В ФСБ причины визита не раскрывают. В правительстве считают действия силовиков чрезмерно жесткими.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В четверг сотрудники УФСБ провели оперативные мероприятия в помещениях АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК, 100% акций в собственности региона). Днем в КРПК прибыли оперативники при поддержке бойцов спецподразделения, которые ограничили перемещения сотрудников и выход из помещений. По свидетельствам опрошенных «Ъ-Прикамье» очевидцев, опергруппа действовала достаточно жестко — например, на входе в бизнес-центр, помещения в котором арендует КРПК, была выломана дверь.

Сотрудников ФСБ интересовали документы, связанные с рядом проектов, в том числе с празднованием 300-летия Перми.

Уточнить, проводились мероприятия в ходе доследственной проверки или являлись обысками в рамках уже возбужденного уголовного дела, «Ъ-Прикамье» не удалось: в УФСБ свои действия никак не комментировали.

Вчера же ФСБ провела аналогичные мероприятия в краевой АНО «Агентство новых технологий» (АНТ). В КРПК и региональном минкульте ситуацию не прокомментировали.

АНТ зарегистрировано в 2017 году, его учредителем является министерство культуры Пермского края. В Перми организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в организации мероприятий к 300-летию Перми в нынешнем году. В текущем году АНТ получило из краевого бюджета грант в форме субсидии в размере 350,4 млн руб. для организации мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея города.

КРПК строила ЖК «Любимов» в Березниках, а также через дочернюю подрядную компанию оказывала услуги по благоустроительным проектам к 300-летию города.

В пресс-службе губернатора напомнили, что ежемесячно исполнительные органы власти региона по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств предоставляют всю необходимую информацию, причем по разному кругу вопросов. «При выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом»,— говорится в официальном заявлении пресс-службы.

«Идет спокойная, плановая работа по выявлению возможных нарушений,— считает пермский политтехнолог Алексей Чусовитин.— Связаны эти "силовые" мероприятия с прошедшим юбилеем Перми. Праздник прогремел весело и задорно, ну а теперь пришло время понять, насколько эффективно тратились деньги. Что построили, в какие сроки и с каким качеством».

Константин Кадочников, Пермь

Фотогалерея

Как Пермь отметила свое 300-летие

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Хедлайнером открытия фестиваля «Город встреч», которое состоялось 17 июня в Перми, выступила группа «Чайф». Выступление проходило на набережной Перми. Группа «Чайф» дала концерт с верхней палубы теплохода «Хирург Разумовский»

Хедлайнером открытия фестиваля «Город встреч», которое состоялось 17 июня в Перми, выступила группа «Чайф». Выступление проходило на набережной Перми. Группа «Чайф» дала концерт с верхней палубы теплохода «Хирург Разумовский»

Фото: Константин Долгановский

Выступление группы «Иванушки International» в День города Перми 12 июня было оплачено за счет спонсорских средств. Имя спонсора и размер гонорара в мэрии не раскрыли

Выступление группы «Иванушки International» в День города Перми 12 июня было оплачено за счет спонсорских средств. Имя спонсора и размер гонорара в мэрии не раскрыли

Фото: Константин Долгановский

На финальное гала-шоу, прошедшее на эспланаде, пришли 120 тыс. человек

На финальное гала-шоу, прошедшее на эспланаде, пришли 120 тыс. человек

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, давая старт гала-шоу, подчеркнул, что для прикамцев Пермь — это не просто город встреч. «Это город-судьба, и я уверен, что эта судьба будет счастливой и удачливой»,— сказал губернатор

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, давая старт гала-шоу, подчеркнул, что для прикамцев Пермь — это не просто город встреч. «Это город-судьба, и я уверен, что эта судьба будет счастливой и удачливой»,— сказал губернатор

Фото: Константин Долгановский

За время праздничных мероприятий в Перми сменился глава города. В финальных мероприятиях принимал участие уже новый мэр города Эдуард Соснин

За время праздничных мероприятий в Перми сменился глава города. В финальных мероприятиях принимал участие уже новый мэр города Эдуард Соснин

Фото: Константин Долгановский

На финальном гала-шоу шоу «Ночь города» выступил Лев Лещенко. В честь закрытия фестиваля «Город встреч» он исполнил специальную версию песни «До свиданья, наш ласковый мишка»

На финальном гала-шоу шоу «Ночь города» выступил Лев Лещенко. В честь закрытия фестиваля «Город встреч» он исполнил специальную версию песни «До свиданья, наш ласковый мишка»

Фото: Константин Долгановский

Завершило гала-шоу выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград»

Завершило гала-шоу выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград»

Фото: Константин Долгановский

На крыше Театра-Театра на финальном гала-концерте появился большой надувной пермский медведь, который является частью герба Перми и Пермского края

На крыше Театра-Театра на финальном гала-концерте появился большой надувной пермский медведь, который является частью герба Перми и Пермского края

Фото: Константин Долгановский

На финальном гала-шоу DJ Smash исполнил написанный им гимн, посвященный 300-летию Перми

На финальном гала-шоу DJ Smash исполнил написанный им гимн, посвященный 300-летию Перми

Фото: Константин Долгановский

По данным проектного офиса «Пермь-300», всего в гала-шоу было задействовано более 300 артистов. В программе гала-шоу были выступления канатоходца, эквилибристов, жонглеров и акробатов, спортсменов на трюковых велосипедах, номера коллектива Пермского театра оперы и балета и других участников представления

По данным проектного офиса «Пермь-300», всего в гала-шоу было задействовано более 300 артистов. В программе гала-шоу были выступления канатоходца, эквилибристов, жонглеров и акробатов, спортсменов на трюковых велосипедах, номера коллектива Пермского театра оперы и балета и других участников представления

Фото: Константин Долгановский

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Хедлайнером открытия фестиваля «Город встреч», которое состоялось 17 июня в Перми, выступила группа «Чайф». Выступление проходило на набережной Перми. Группа «Чайф» дала концерт с верхней палубы теплохода «Хирург Разумовский»

Фото: Константин Долгановский

Выступление группы «Иванушки International» в День города Перми 12 июня было оплачено за счет спонсорских средств. Имя спонсора и размер гонорара в мэрии не раскрыли

Фото: Константин Долгановский

На финальное гала-шоу, прошедшее на эспланаде, пришли 120 тыс. человек

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, давая старт гала-шоу, подчеркнул, что для прикамцев Пермь — это не просто город встреч. «Это город-судьба, и я уверен, что эта судьба будет счастливой и удачливой»,— сказал губернатор

Фото: Константин Долгановский

За время праздничных мероприятий в Перми сменился глава города. В финальных мероприятиях принимал участие уже новый мэр города Эдуард Соснин

Фото: Константин Долгановский

На финальном гала-шоу шоу «Ночь города» выступил Лев Лещенко. В честь закрытия фестиваля «Город встреч» он исполнил специальную версию песни «До свиданья, наш ласковый мишка»

Фото: Константин Долгановский

Завершило гала-шоу выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград»

Фото: Константин Долгановский

На крыше Театра-Театра на финальном гала-концерте появился большой надувной пермский медведь, который является частью герба Перми и Пермского края

Фото: Константин Долгановский

На финальном гала-шоу DJ Smash исполнил написанный им гимн, посвященный 300-летию Перми

Фото: Константин Долгановский

По данным проектного офиса «Пермь-300», всего в гала-шоу было задействовано более 300 артистов. В программе гала-шоу были выступления канатоходца, эквилибристов, жонглеров и акробатов, спортсменов на трюковых велосипедах, номера коллектива Пермского театра оперы и балета и других участников представления

Фото: Константин Долгановский

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