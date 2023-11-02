Силовики подошли к юбилею оперативно

Сотрудники пермского УФСБ при поддержке спецназа провели оперативные мероприятия в Корпорации развития Пермского края и Агентстве новых технологий — госструктурах, связанных с реализацией мероприятий прошедшего 300-летнего юбилея Перми. В ФСБ причины визита не раскрывают. В правительстве считают действия силовиков чрезмерно жесткими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В четверг сотрудники УФСБ провели оперативные мероприятия в помещениях АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК, 100% акций в собственности региона). Днем в КРПК прибыли оперативники при поддержке бойцов спецподразделения, которые ограничили перемещения сотрудников и выход из помещений. По свидетельствам опрошенных «Ъ-Прикамье» очевидцев, опергруппа действовала достаточно жестко — например, на входе в бизнес-центр, помещения в котором арендует КРПК, была выломана дверь.

Сотрудников ФСБ интересовали документы, связанные с рядом проектов, в том числе с празднованием 300-летия Перми.

Уточнить, проводились мероприятия в ходе доследственной проверки или являлись обысками в рамках уже возбужденного уголовного дела, «Ъ-Прикамье» не удалось: в УФСБ свои действия никак не комментировали.

Вчера же ФСБ провела аналогичные мероприятия в краевой АНО «Агентство новых технологий» (АНТ). В КРПК и региональном минкульте ситуацию не прокомментировали.

АНТ зарегистрировано в 2017 году, его учредителем является министерство культуры Пермского края. В Перми организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в организации мероприятий к 300-летию Перми в нынешнем году. В текущем году АНТ получило из краевого бюджета грант в форме субсидии в размере 350,4 млн руб. для организации мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея города.

КРПК строила ЖК «Любимов» в Березниках, а также через дочернюю подрядную компанию оказывала услуги по благоустроительным проектам к 300-летию города.

В пресс-службе губернатора напомнили, что ежемесячно исполнительные органы власти региона по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств предоставляют всю необходимую информацию, причем по разному кругу вопросов. «При выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом»,— говорится в официальном заявлении пресс-службы.

«Идет спокойная, плановая работа по выявлению возможных нарушений,— считает пермский политтехнолог Алексей Чусовитин.— Связаны эти "силовые" мероприятия с прошедшим юбилеем Перми. Праздник прогремел весело и задорно, ну а теперь пришло время понять, насколько эффективно тратились деньги. Что построили, в какие сроки и с каким качеством».

Константин Кадочников, Пермь