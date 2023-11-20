Автопарк липецкого облправительства сокращен на 244 машины

В Липецкой области в рамках первого этапа оптимизации автомобилей госслужащих автопарк облправительства сокращен на 244 транспортных средства. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Курбатов в ходе совещания в правительстве региона.

По словам господина Курбатова, 63 автомобиля поступят в продажу на открытой площадке для торгов. Ранее оценщик определил, что их балансовая стоимость составляет 38 млн руб., однако сказал, что реализовать транспортные средства можно не более чем за 22 млн руб. Средства от реализации лотов планируется направить в областной бюджет.

В управлении имущественных и земельных отношений региона уточнили, что первые десть автомобилей планируется продать на аукционе, заявки на участие в котором принимаются с сегодняшнего дня до 12 декабря. Их стоимость не уточняется. Информация об этом на указанном ведомством сайте еще не опубликована.

Вице-губернатор рассказал, что еще 26 машин планируется передать в зону спецоперации. Три из них уже поступили к липецким бойцам, еще 23 бесплатно ремонтируют волонтеры. «Как только они будут приведены в надлежащее техническое состояние, будут также переданы для помощи в зону спецоперации»,— рассказал господин Курбатов. Губернатор Игорь Артамонов добавил, что речь идет об автомобилях повышенной проходимости. Со ссылкой на липецких бойцов он сказал, что «этот транспорт им очень кстати». Судьба остальных машин не раскрывается.

О старте программы оптимизации автомобилей госслужащих губернатор Игорь Артамонов сообщил в конце сентября. Уточнялось, что в рамках первого этапа планируется избавиться как минимум от 109 служебных машин. При этом 42 внедорожника хотели передать бойцам СВО, еще 67 автомобилей — реализовать в ходе публичных торгов.

Оставшиеся в распоряжении структурных подразделений облправительства машины планировалось объединить в единый автопарк для перехода в режим «гостакси». Также, по словам Игоря Артамонова, может быть создан парк «электротакси» для чиновников.

В октябре в липецком правительстве заявили о выделении субсидий в размере 350 тыс. руб. на приобретение электромобиля. По словам господина Артамонова, на эти цели в 2023 году предусмотрено 20 млн руб., в следующем планируется выделить уже 50 млн.

Алина Морозова

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