В Башкирии создадут автоматизированную систему ЖКХ

В Башкирии планируют создать автоматизированную систему жилищно-коммунального хозяйства. Проект соответствующего постановления размещен для публичного обсуждения.

В настоящее время в республике создана и используется информационная система «Свод», разработанный проект должен нормативно закрепить автоматизацию процессов сбора, обработки и использования информации о жилищном фонде, стоимости услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг, размере платы и задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, также иных сведений.

Отмечается, что поставщики информации вносят информацию в «Свод» с 2010 года, система постоянно дорабатывалась под нужды отрасли, однако нормативный правовой акт о ней до сих пор отсутствует.

В проекте постановления говорится, что региональная система создается для повышения эффективности и качества управления сферой ЖКХ. Она предназначена для формирования отчетной и статистической информации, хранения и анализа данных о характеристиках и состоянии жилищного фонда. Система позволит управлять программами капитального ремонта и контролировать выполнение работ, вести учет оперативной информации о признании жилых домов аварийными, хранить и анализировать информацию о тарифах на коммунальные услуги.

Операторами данных выступят региональный госкомитет по жилищному и строительному надзору, республиканские министерства ЖКХ и цифрового развития.

Наталья Балыкова

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