Назначен новый начальник УФСБ по Пермскому краю

УФСБ по Пермскому краю возглавил бывший первый заместитель начальника УФСБ по Республике Крым генерал-майор Андрей Ляпкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», указ президента РФ о назначении нового начальника краевого УФСБ уже подписан, как и приказ директора ФСБ РФ. В ближайшее время Андрей Ляпкин будет представлен губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и коллективу краевого УФСБ.

Известно, что ранее Андрей Ляпкин занимал должность заместителя начальника УФСБ по Калининградской области и заместителя начальника УФСБ в Крыму.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», прежний руководитель УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий может возглавить УФСБ по Республике Дагестан.