КГИОП представил на обсуждение проект закона об охраняемых зданиях

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга подготовил проект изменений в закон об охранных зонах исторической застройки. Документ, в котором исторические здания центральных районов Петербурга ранжированы с точки зрения их ценности, опубликован для общественного обсуждения на сайте КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КГИОП Фото: КГИОП

Документ предлагает выделить три категории объектов застройки, расположенных в границах зон охраны в исторически сложившихся центральных районах Петербурга. Первая — ценные средовые объекты, формирующие участки композиционно-завершенных пространств. Вторая — средовые объекты, соответствующие средовым характеристикам конкретного участка историко-градостроительной среды. Третья — несредовые объекты. К ней отнесли отдельные здания, строения, сооружения, «утратившие историческую среду или не соответствующие ее средовым характеристикам» — в том числе, речь идет об изменении исторического назначения и искажении архитектурного облика.

В комитете подчеркнули, что Закон 820-7 не будет регулировать вопросы сноса несредовых зданий. В то же время, градозащитники обратили внимание на то, что в новой редакции закона нет запрета на снос зданий, которые признали несредовыми. Запрет предлагают сохранить только в отношении первых двух категорий. Проект разработало для комитета ООО «НИиПИ “Спецреставрация”». Он содержит изменения, которые предлагается внести в закон Петербурга № 820-7 «О границах объединенных зон охраны…».

В комитете напомнили, что КГИОП длительное время настаивает на составлении полного перечня зданий исторической застройки — тех, которые не относятся к памятникам и выявленным объектам культурного наследия.

«Многолетняя практика применения Закона №820-7 показала, что формальное требование сохранять или не сохранять то или иное историческое здание исходя исключительно из года его постройки приводит в отдельных случаях к ошибкам и неопределенности»,— уточнили в комитете.

Кроме того, это требование не защищает ценные «средовые» здания, построенные после 1917 года, подчеркнули в комитете. Согласно подсчетам КГИОП, в центральных районах города насчитывается около 14 тыс. исторических зданий, не являющихся объектами культурного наследия.

В пресс-службе добавили, что в 2024 году продолжится профессиональное и общественное обсуждение проекта Закона 820-7.

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