Президент Украины ввел санкции против вице-премьера Татарстана

Украинский президент Владимир Зеленский ввел антироссийские санкции против двух чиновников Татарстана. Речь идет о вице-премьере республики Евгении Варакине и министре образования и науки Татарстана Ильсуре Хадиуллине. Указ господина Зеленского опубликован на его сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Согласно документу, чиновники в течение пяти лет не смогут воспользоваться активами на Украине. Им также ограничили проведение торговых операций и транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запретили выводить капитал за пределы данной страны. Кроме того, господину Варакину, курирующему восстановление подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного, аннулировали спецразрешения на пользование недрами, ему запретили участвовать в приватизации, аренде госимущества, покупать в собственность земли.

Всего господин Зеленский ввел антироссийские санкции против 108 лиц и 37 предприятий. В список, в частности, вошли лидер Крыма Сергей Аксенов, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Ъ-Казань"