Экс-главу орловского УФСИН заподозрили в превышении полномочий

Управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) против бывшего начальника регионального УФСИН России, сообщили в ведомстве. По данным «Ъ-Черноземье», подозреваемым является Владимир Волосевич, возглавлявший управление в 2017-2022 годах.

В основу уголовного дела легла история, произошедшая в прошлом году. В структурном подразделении ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области закрыли незаконно функционировавший участок по изготовлению сувенирной продукции из дерева, а его работников перевели на швейное производство. По версии следствия, в нарушение действующего законодательства подозреваемый дал незаконные указания подчиненным сотрудникам УФСИН России по Орловской области и исправительной колонии на изготовление на ее территории осужденными для него лично элементов деревянной лестницы, стоимостью свыше 59 тыс руб., оплату за изготовление которых он не произвел, а также деревянного каркаса беседки, осуществив в целях придания законности своим действиям оплату за производство работ по его изготовлению в сумме 15 тыс. руб. При этом фактическая стоимость указанных работ превысила 126 тыс. руб., считают в Следственном комитете.

Подозреваемый задержан следователем. В суд запланировано подать ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области и проверки прокуратуры, а также материалов, выделенных из дела о превышении полномочий, расследуемого в отношении начальника ФКУ ИК- 2 УФСИН России по Орловской области.

В прокуратуре Орловской области «Ъ-Черноземье» отметили, что поставили под контроль расследование, поскольку дело господина Волосевича «было возбуждено в ходе расследовнаия друго дела, возбужденного по материалам прокуратуры».

Сергей Толмачев

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