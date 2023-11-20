Верховный суд подтвердил запрет на иностранное участие в капитале СМИ

Верховный суд подтвердил, что российское юридическое лицо с незначительным иностранным участием не может быть учредителем средства массовой информации. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В решении Верховного суда говорится, что запрет установлен ст. 19.1 Закона о СМИ. Запрет распространяется даже на те СМИ, где доля иностранного участия менее 20%. Работа таких СМИ приостанавливается до устранения нарушений.

Верховный суд рассматривал дело от 18 октября. Истцом была свердловская газета «Калининец». Роскомнадзор выявил, что учредителем издания является российское юрлицо с иностранным участием, и направил в суд заявление с требованием о приостановке его деятельности.

Анастасия Ларина