«Вкусвилл» выкупил бренд семейных кафе «Андерсон»

Ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети семейных кафе «Андерсон», сообщил «Ъ» знакомый со сделкой источник. Оценочная стоимость активов составляет 600–800 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Опрошенные «Ъ» аналитики считают, что сделка позволит ритейлеру расширить группу потребителей и поставки продуктов под своим брендом. По данным ЕГРЮЛ, подконтрольное «Вкусвиллу» ООО «Вкусвилл кафе» в ноябре стало залогодержателем долей в ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке».

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