Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за какие суммы на торгах ушли картины Чжао Мэнфу, Франсиско Гойи, Вацлава Холлара и других художников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Poly International Auction Фото: Poly International Auction

Каждый год на аукционном рынке появляются неожиданные сокровища из прошлого: старые мастера, западные, а теперь и восточные. В этом году самая высокая цена в этом сегменте была получена в Китае, когда чрезвычайно редкая каллиграфия художника XIII века Чжао Мэнфу (1254-1322 годы) была продана за $25 млн на торгах Poly International в Пекине.

Вообще, мировой оборот рисунков старых мастеров увеличился благодаря китайским авторам, чьи работы значительно превосходят западных коллег по количеству и уровню цен. Скажу так, китайские мастера занимают 19 первых результатов в этом сегменте в 2023 году. И только на 20-м месте находится испанец Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Цена его бурлескного рисунка коричневой тушью, на котором лошадь сидит на монахе, который, в свою очередь, сидит верхом на ослице, на аукционе Christie’s в Нью-Йорке достигла $3,2 млн.

После Гойи и примерно еще 70 китайских результатов второй самый продаваемый рисунок западного старого мастера в этом году принадлежит Вацлаву Холлару. Это художник XVII века, популяризатор техники цветной гравюры в Англии. Его рисунки настолько редки, что один из них, «Вид на крыши Ламбетского дворца», был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $819 тыс. (кстати, в 10 раз выше оценки).

Далее в рейтинге с ценой $549 тыс. (Christie’s в Лондоне) находится рисунок Джованни Доменико Тьеполо черным мелом, на котором группа Панчинелло осматривает краба-паука. Второй лист Тьеполо, на котором также изображена группа Панчинелло, достиг $448 тыс. Рисунки Рубенса, Верикса, ван Хемскерка были проданы за суммы более $400 тыс., а работы Ватто и Рафаэля — более $300 тыс.

Особое внимание экспертов привлек рисунок Рафаэля, один из трех сохранившихся в мире (два других хранятся в Лувре и Музее Эшмола в Оксфорде). Рисунок уже продавался на аукционах под разными авторствами. Венский дом Dorotheum предложил работу с оценкой в $500 тыс., но торги остановились на отметке в $360 тыс.