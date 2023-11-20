Пять человек пострадали в ДТП с фурой на трассе между Ижевском и поселком Ува

В Увинском районе Удмуртии вечером 19 ноября произошла дорожная авария, в которой пострадали пять человек. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 34-летний мужчина, управлявший LADA Granta, на 41 км трассы «Ижевск — Ува» врезался в стоявший впереди «МАЗ» с прицепом. Нарушитель не соблюдал безопасную дистанцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии травмы получил водитель легкового автомобиля. Пострадали также четверо пассажиров, в том числе женщины в возрасте 37 и 20 лет и мужчины 25 и 18 лет. Пострадавшим потребовалась госпитализация в больнице.