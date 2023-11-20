В краевых министерствах проходит обыск

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят обыск в помещениях министерства закупок по региону, минсоцразвития, а также министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельностью, утверждают знакомые с ситуацией источники. По данным собеседников, близких к краевому правительству, следственные действия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено на минувшей неделе в отношении неустановленных лиц и связано с хищениями при приобретении здания с целью размещения реабилитационного центра для инвалидов. Объект был приобретен за сумму свыше 187 млн руб. Как считает следствие, фактически цена объекта значительно ниже, поэтому бюджету края был причинен ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр реабилитации на Встречной, 35

Фото: Центр реабилитации на Встречной, 35 Центр реабилитации на Встречной, 35

Фото: Центр реабилитации на Встречной, 35

ОБНОВЛЕНО: Источник в правительстве подтвердил проведение оперативных мероприятий в краевом минсоцразвития. Представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме.