Дениса Чегаева занял пост исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Чегаев назначен и.о. министра транспорта Свердловской области

Фото: Сайт правительства Свердловской области Денис Чегаев назначен и.о. министра транспорта Свердловской области

Фото: Сайт правительства Свердловской области

Господин Чегаев работал в должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2018 года. Ранее он занимал должность начальника службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог.

Напомним, 17 ноября близкий к администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Telegram-канал «Не для протокола» сообщил об уходе Василия Старкова с поста министра транспорта региона. По данным канала, он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Василий Алексеев

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