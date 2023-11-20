Денис Чегаев назначен и.о. министра транспорта Свердловской области
Дениса Чегаева занял пост исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте информационной политики региона.
Денис Чегаев назначен и.о. министра транспорта Свердловской области
Фото: Сайт правительства Свердловской области
Господин Чегаев работал в должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2018 года. Ранее он занимал должность начальника службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог.
Напомним, 17 ноября близкий к администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Telegram-канал «Не для протокола» сообщил об уходе Василия Старкова с поста министра транспорта региона. По данным канала, он написал заявление об уходе по собственному желанию.