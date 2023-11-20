ПСБ в Удмуртии принял участие в круглом столе по формированию HR-бренда

Какие банковские решения помогут привлечь и удержать на предприятиях региона востребованных специалистов, рассказал Игорь Кудрявцев, региональный директор ПСБ в Удмуртии, на круглом столе, организованном «Коммерсантъ-Удмуртия». В ходе дискуссии участники обсудили вопросы развития и формирования HR-бренда, а также создание эффективной рабочей среды в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Создавая рабочие места в регионе, мы привлекаем новые кадры, которые нужно обеспечить доступным жильем и достойной инфраструктурой — медицинскими центрами, образовательными учреждениями для детей и подростков, зонами отдыха, транспортными развязками и т.п. ПСБ активно работает с предприятиями по созданию мотивационных программ для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов. В частности, совместно с правительством региона, главами и администрациями городов Удмуртии, оборонными предприятиями мы обсуждаем реализацию программы в области жилищного строительства, которая уже стала одним из значимых факторов для развития отрасли»,— прокомментировал Игорь Кудрявцев.

Он уточнил, что в рамках программы ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников предприятий ОПК и участников гособоронзаказа. В свою очередь работники этих предприятий могут приобрести жилье в рамках мотивационной программы работодателя с дисконтом к рыночной цене.