Новогодняя аренда расширяет географию

Свободных мест нет: как выяснил “Ъ FM”, подмосковные отели практически полностью забронированы на январские каникулы. Остались только гостиницы так называемого второго ряда с минимальным набором услуг. Непросто арендовать и загородную недвижимость. Ею интересуются те, кто не успел занять номера в отелях. Цены на подмосковные коттеджи выросли на 15-20% . И клиенты теперь ищут объекты в соседних регионах. Сколько стоит снять дом на новогодние праздники? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Бронировать загородные дома на январские праздники туристы в 2023 году начали еще с августа. Поэтому сейчас на рынке ограниченное число предложений. Основной спрос приходится на объекты не дальше 100 километров от Москвы. Бюджетные предложения начинаются от 25–30 тыс. руб. в сутки. Как правило, это стандартная дача с минимальным набором услуг. Все дома сдаются минимум на две-три ночи, говорит руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов:

«Хороший коттедж обойдется примерно в 80 тыс. руб. Есть объекты, за которые просят и сотни тысяч рублей, но это уже мини-отели. Там много мест для размещения, какая-то анимация, кейтеринг. В целом ставки выросли на 15–20% в год. С середины декабря они еще подрастут».

Тем, кто не успел снять дом в Подмосковье, придется выбирать из дорогих объектов, а это уже 40–50 тыс. руб. за сутки, добавляет директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

«Цена аренды загородных домов в Подмосковье может доходить и до сотни тысяч. Поэтому стоит рассматривать ближайшие области. Цены там выглядят более доступно, а качество и набор возможных услуг и развлечений по сути тот же. Тверская область — это Конаково, Владимирская, Тульская области — стоимость аренды коттеджа там в два раза дешевле — в районе 10–17 тыс. руб. Если очень постараться, можно найти и за 7–9 тыс. руб. за ночь».

На фоне повышенного спроса собственники загородных домов решили поднять цены, чего не было еще прошлой зимой. И основная часть бронирований приходится на вторые январские, делится владелица усадьбы в Тверской области Анна Овчаренко:

«Мы решили в этом году, понимая, что многие не могут уехать за границу, в два раза поднять цену аренды своего дома в Тверской области. Первые даты, которые у нас забронировали, это Рождество. На Новый год мы еще пока не сдали, только вывесили предложение. Еще мы увеличили размещение.

Одни сутки новогодних праздников мы сдаем за 30 тыс. руб. На сам Новый год дом стоит 45 тыс. руб. Аренда — минимум двое суток».

Проблемы, как выясняется, не только с загородной арендой. Все хорошие подмосковные отели уже забронированы и на Новый год, и на Рождество, утверждает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. А их по области около 300. Остались только гостиницы так называемого второго ряда, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Хорошие размещения в Подмосковье на Новый год и Рождество стоят 7–10 тыс. руб. в сутки на человека с питанием, all inclusive. Мы оцениваем средний рост где-то 15% год к году. Максимальный спрос на объекты в пределах полутора-двух часов езды, в 100 километрах от Москвы. Здесь выбрать что-то уже достаточно сложно. Но если туристы готовы ехать три часа, например, в Калужскую, Тверскую Владимирскую области, то там есть еще какие-то варианты. Цены будут на 25% ниже, чем вблизи Москвы.

Большая часть бронирований на новогодние каникулы, как ранее сообщал “Ъ FM”, приходится на локальный отдых. Россияне выбирают отели в своих регионах, экономя на ЖД и авиабилетах. В 2022 году, по данным Ассоциации туроператоров России, Москва и область заняли первые места по числу туристов на январские праздники: 4 миллиона человек за 10 дней выходных.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".