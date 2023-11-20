«Для рождаемости нужна синергия интересов граждан и государства»

В Башкирии, как в целом по России, остро стоит вопрос повышения рождаемости. В целях улучшения демографической ситуации представители власти и эксперты предлагают различные механизмы вплоть до запретов абортов в частных клиниках и ограничении высшего образования для женщин. Вместе с тем планируется сократить заложенный в федеральном бюджете материнский капитал на 130 млрд руб. к 2025 году. Эксперт в вопросах семьи, семейных отношений и защиты прав детей Милана Скоробогатова полагает, что запретительные меры эффекта не дадут, а изменение ситуации в лучшую сторону возможно только при синергии интересов граждан и государства. В частности, необходимо усилить соцпакет для молодых семей с детьми и включить в образовательный курс в школах просветительские программы «Семьеведение» и «Репродуктивное здоровье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-уполномоченный по правам детей Башкирии Милана Скоробогатова

Фото: Из личного архива Экс-уполномоченный по правам детей Башкирии Милана Скоробогатова

Фото: Из личного архива

— Проблему повышения рождаемости мы решаем уже не один год. Очевидно, что запретительные меры любого характера, связанные с деторождением, неэффективны и не дадут того результата, которого мы ожидаем. Например, запрет абортов будет способствовать развитию теневого сектора. Поэтому в первую очередь нам надо понять, что необходимо целевой группе — молодым людям, молодым семьям, чтобы мотивировать их на рождение детей. Профессиональный и личностный рост, улучшение материального достатка, которые культивируются в нашем информационном поле, — не антагонисты демографии. Однако между семьей и государством должны выстраиваться партнерские отношения. Необходимо учитывать, что для образования семьи и рождения детей очень важны социальные пакеты: приобретение жилья, медицинские услуги, образование. Сегодня эти важные вопросы, в отличие от советского периода, в финансовой части ложатся на семью. Поэтому необходимо создать молодым людям условия для поддержания материального состояния и возможности личностного роста.

Кроме материальной, нам необходимо обратить внимание на моральную сторону вопроса. Следует вести просветительскую работу на этапе формирования личности, гражданина: давать ребятам знания о семье, здоровом теле и о главной задаче человечества — продлении человеческого рода.

Более пяти лет я с большой командой гинекологов, урологов, психологов реализовывала программу «Репродуктивное здоровье несовершеннолетних». Более 20 тыс. несовершеннолетних, 10 тыс. родителей и учителей прошли через эту программу. За время тренингов мы замечаем качественные изменения со стороны слушателей. Часто к нам подходили взрослые люди со словами благодарности: если бы мы знали все это будучи молодыми, многое в жизни произошло бы иначе.

Эту программу, я убеждена, необходимо развивать. Яркий пример — патриотическое воспитание в школах, которое уже дает результаты. Поэтому сейчас нельзя останавливаться.

Более 80% опрошенных нами несовершеннолетних говорят, что хотят создать семью и иметь детей. Рождение и воспитание детей – встроенная функция, основанная на эволюционной памяти, которую несет каждая женщина. Конечно, есть исключения. Женщина рожает не в результате насилия, а только тогда, когда рядом с ней есть сильные партнеры в виде мужа и государства. Именно поэтому женщины рожали в голодные послевоенные годы. Наша задача — укрепить в молодежи желание продолжения рода, а это, повторюсь, возможно при синергии интересов граждан и государства.