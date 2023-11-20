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В Сарове открылась Всероссийская школа по искусственному интеллекту

Первая Всероссийская школа по искусственному интеллекту (ИИ) и большим данным открылась в Национальном центре физики и математики (НЦФМ, Саров, Нижегородская область). Ее участникам стали студенты и молодые ученые из 17 регионов России. Они смогут прослушать курс лекций ведущих специалистов из научно-исследовательских институтов.

Руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев

Руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев

Фото: Николай Малахин / Пресс-служба РАН

Руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев

Фото: Николай Малахин / Пресс-служба РАН

Открывая школу, руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев отметил, что Россия пока отстает от того темпа развития искусственного интеллекта, который существует в мире. «Мы совсем молодые еще, я имею в виду НЦФМ, но быстро развивающиеся. Нам обязательно нужно ситуацию нагнать и перегнать. Я считаю, что эта школа — замечательное место, где мы можем задать темп»,— отметил господин Алексеев (цитата по ТАСС).

Программа обучения в школе предполагает знакомство с вопросами развития искусственного интеллекта, кибербезопасности, методах использования ИИ для решения задач предиктивного моделирования в сложных технологических системах и формирования управленческих решений. Также в ходе обучения будут рассматриваться вопросы функционирования биологических нейронных сетей и нейрогибридных вычислительных систем.

Научная школа пройдет при поддержке ГК «Росатом» и Института теоретической и математической физики, который является структурой Российского федерального ядерного центра.

Андрей Репин

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