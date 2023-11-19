В Крыму стихия повалила деревья, подтопила дома и порвала сети электропередач

В Крыму в ночь на 19 ноября прошли ливни в сопровождении сильного ветра. Порывы достигали 35 м/с, сообщает в телеграм-канале «Крымэнергоинформ».

В течение дня в социальных сетях очевидцы публикуют многочисленные видео, где запечатлены последствия разгула стихии на полуострове. В частности, в Евпатории, Феодосии и Керчи ураганный ветер повалил деревья, в ялтинских реках поднялся уровень воды, затоплено несколько подвалов, в Гурзуфе сошел селевой поток, в Керчи размыло дорогу и сорвало крышу с одного из домов.

На полуострове фиксируются перебои в подаче электричества и воды. Так, более половины жителей Саки остались без электроэнергии, есть проблемы с подачей света и воды и в Черноморском районе Крыма. Именно в этих районах специалисты зафиксировали наибольшее число технологических разрушений. По данным на 15:00, всего без электричества остаются порядка 39 тыс. потребителей.

«Начато поэтапное подключение к электропитанию МКД и ИЖС. Организована откачка воды и мониторинг подтапливаемых территорий. Расчищены завалы на проезжей части и частично тротуарных зон. На 17:00 сделаем перекличку по электричеству и воде и определимся с планом дальнейших работ. Напоминаю, возможно, что свет будет к вечеру не везде и ночь будет холодной. Прорабатываем разные варианты»,— написал в своем телеграм-канале глава Саки Александр Овдиенко.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» ликвидируют повреждения в сетях: к устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек) и 127 единиц техники. Особое внимание уделяется социально важным объектам. В городах создают штабы для устранения последствий разгула стихии.

Маргарита Синкевич

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