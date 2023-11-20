Страховщиков спустили на землю

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы арестовал недавно освободившуюся из колонии экс-гендиректора обанкротившейся страховой компании (СК) «Ангара» Ларису Фролову. Пенсионерку, получившую три года назад пять лет за мошенничество в сфере перестрахования и вышедшую на волю условно-досрочно в мае 2022 года, на этот раз СКР обвиняет в махинациях с недвижимостью. Вместе с ней по делу проходят два бывших руководителя СК «Опора», которая, как и «Ангара», входила в неформальную страховую группу, конечным бенефициаром которой являлся находящийся в международном розыске Александр Кондратенков.

Уголовное дело об особо крупном хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) СКР возбудил 25 октября 2023 года в отношении бывших коллег Ларисы Фроловой, являвшихся ранее гендиректорами СК «Опора», Александра Муратова и Елены Стрелецкой. Первый по ходатайству следствия 3 ноября был отправлен в СИЗО, а в отношении его предполагаемой сообщницы суд ограничился домашним арестом.

Через несколько дней после этого следствие пришло к выводу, что в совершении преступления участвовала и госпожа Фролова. Ее задержали 14 ноября, а на следующий день Басманный суд отправил ее под арест. Примечательно, что если при избрании меры пресечения господину Муратову и госпоже Стрелецкой прокурор настаивал на домашнем аресте для обоих, то при рассмотрении дела пенсионерки Фроловой представитель надзорного ведомства уже был полностью солидарен со следователем, поддержав его ходатайство.

Суть вменяемых фигурантам в вину деяний в СКР не раскрывают. По данным “Ъ”, подследственные обвиняются в аферах, связанных с недвижимостью. Не исключено, что речь может идти о здании в Москве на Золоторожском Валу площадью более 5 тыс. кв. м, которое Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требовало вернуть в конкурсную массу еще в 2020 году.

Стоит также отметить, что страховые фирмы, где ранее работали фигуранты, входили в неформальную страховую группу, конечным бенефициаром которой являлся находящийся в международном розыске Александр Кондратенков. Помимо «Опоры» и «Ангары» к ней также относились СК «Наско», «Респект», а также «Центральное страховое общество». Последнее, как уже рассказывал “Ъ”, получило широкую известность после того, как, неожиданно выиграв тендер у маститых соперников на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018–2019 годах на сумму 13,7 млрд руб., практически тут же лишилось лицензии, не успев причинить большого вреда полицейскому ведомству. Впрочем, аналогичная участь постигла все вышеперечисленные страховые фирмы господина Кондратенкова. Все они прекратили существование с общим долгом более 11 млрд руб.

Сам 46-летний Александр Кондратенков еще в 2016 году уехал за границу, где оформил себе чилийский паспорт на имя Александра Гарсия-Фескова, с которым свободно перемещается по всему миру. Из всех его бывших подчиненных по обвинению в махинациях со средствами клиентов страховых компаний под уголовное преследование попал пока только бывший гендиректор СК «Респект» Александр Артамонов, дело которого сейчас слушается в Лефортовском суде Москвы. Фигуранту инкриминируют растрату 1,4 млрд руб. клиентов компании и незаконное присвоение здания стоимостью около 700 млн руб. А в сентябре нынешнего года Арбитражный суд Иркутской области по иску АСВ взыскал с Александра Кондратенкова и Ларисы Фроловой 1,5 млрд руб., установив, что они занимались выводом из СК «Ангара» ликвидных активов. Еще ранее АСВ через арбитраж потребовало возмещения убытков и от руководства СК «Опора». В частности, заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму более 1,3 млрд руб. подано в отношении Александра Муратова, Елены Стрелецкой и Александра Кондратенкова.

Интересно также, что, в отличие от ранее несудимых Александра Муратова и Елены Стрелецкой, их предполагаемая сообщника Фролова лишь в мае прошлого года условно-досрочно вышла на свободу. В ноябре 2020 года Черемушкинский суд столицы приговорил ее к пяти годам лишения свободы за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из приговора, в 2017 году Лариса Фролова, работая в сфере страхования, вместе с сообщниками (их дела были выделены в отдельное производство) обманула руководство некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» (НКО «ПОВС застройщиков»), учредителями которой являлись 444 девелоперских компании. Пообещав гендиректору НКО Роману Горяинову помочь с организацией перестрахования рисков гражданской ответственности его структуры в американской компании Transatlantic Reinsurance Company, махинаторы предложили заключить договор об оказании брокерских услуг с подконтрольными им ООО «Русско-Английский страховой брокер» и ООО «Страховой брокер "Оливия"», через которые и должен был осуществляться перевод денег. В итоге до иностранного перестраховщика, которому НКО, находящаяся сейчас в стадии ликвидации, в общей сложности планировала перечислить, по некоторым данным, порядка 1 млрд руб., не дошло ни копейки. В карманах же мошенников в 2017 году якобы успели осесть более 170 млн руб.

В ходе процесса подсудимая Фролова вину не признала, заявив, что под видом перестрахования в иностранной компании НКО «ПОВС застройщиков» якобы занималась обналичкой. «По договору об оказании брокерских услуг по перестрахованию рисков гражданской ответственности все средства за вычетом 18% за услугу обналичивания были возвращены»,— утверждала в своих показаниях госпожа Фролова. Впрочем, суд в эту версию не поверил.

Олег Рубникович