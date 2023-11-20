Наблюдателя не подпустили к электронике

Тверской райсуд Москвы начал рассматривать иск жителя Московской области Виктора Толстогузова об отмене результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах главы Подмосковья. Это первый судебный спор об итогах ДЭГ на федеральной платформе — ранее претензии предъявлялись только к московской системе. Заявитель ссылается на недостаточность информации о технических данных ДЭГ и на отказ допустить его в качестве наблюдателя в помещение территориального избиркома (ТИК). В избиркоме настаивают, что все претензии — это «предположения и общие допущения». Эксперт поясняет, что отсутствие документально подтвержденных доказательств — общая проблема споров по итогам электронных выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На выборах в сентябре 2023 года начальник отдела систем электронного голосования МГТУ имени Баумана Виктор Толстогузов был назначен наблюдателем в ТИК ДЭГ от областного отделения КПРФ. Но в здание Центризбиркома, где располагался ТИК ДЭГ, его не пустили, сославшись на «черный список» ФСО. При этом, жалуется заявитель, ТИК ДЭГ не только не обеспечил соблюдение его прав как наблюдателя, но и не принял мер к их восстановлению, чем нарушил порядок голосования.

Также господин Толстогузов ссылается на отсутствие в открытом доступе выданных ФСБ и ФСТЭК России сертификатов и аттестатов, которые бы подтверждали, что оборудование ДЭГ безопасно в эксплуатации, обеспечивает сохранность результатов волеизъявления и достоверно устанавливает итоги ДЭГ. Не опубликованы также информация о технических данных системы и руководства по эксплуатации, необходимые для работы членов ТИК, наблюдателей и оператора программно-технического комплекса ДЭГ. А размещенное на портале онлайн-голосования описание протокола ДЭГ непонятно, поскольку для его применения требуется наличие специальных технических знаний. Подобные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, а значит являются основанием для отмены его итогов, уверен заявитель.

На первом заседании 16 ноября суд отказался привлечь КПРФ к участию в споре в качестве заинтересованного лица. Зато приобщил к материалам дела пояснения, в которых Виктор Толстогузов ссылается на обнаруженное им нарушение неизменности результатов волеизъявления участников ДЭГ: часть файлов, полученных наблюдателем после окончания голосования, не совпала по размеру и содержанию с аналогичными записями, скопированными ранее, утверждает он. Представитель ТИК ДЭГ попросил дополнительное время на ознакомление с этими документами, следующее заседание назначено на 11 декабря.

В целом же ТИК ДЭГ полагает, что доводы заявителя не содержат конкретных сведений о фактах нарушений, которые могли бы стать предметом проверки в рамках данного спора. В отзыве на иск подчеркивается, что предположения и общие допущения не могут быть предметом проверки суда, поскольку возлагали бы на него обязанность провести абстрактный контроль законности проведения ДЭГ и его итогов. Воспрепятствование наблюдению за голосованием (если это в итоге не позволяет достоверно определить результаты волеизъявления) само по себе может стать основанием для отмены его итогов, подтверждает избирком. Но так как господин Толстогузов оспаривает итоги голосования в качестве избирателя, он не может ссылаться на ущемление его прав как наблюдателя: апеллировать к подобному нарушению вправе кандидат или выдвинувшая его партия. Также в отзыве подчеркивается, что ПТК ДЭГ прошел сертификацию и соответствует требованиям к защите информации в государственных информсистемах первого класса защищенности.

Электоральный юрист Роман Смирнов считает, что при такой постановке вопроса у иска нет перспектив. Он не помнит случая, когда недопуск наблюдателя стал бы основанием для отмены итогов голосования, даже на обычном участке, ведь нужно еще доказать, что нарушение повлияло на результаты волеизъявления. Доказательная база — это камень преткновения в любом избирательном споре, поскольку суды предпочитают ориентироваться прежде всего на официальные документы, требуется фиксация буквально каждого шага, напоминает эксперт. Ну а в случае с ДЭГ это становится проблемой в квадрате, так как система сама по себе закрытая: тут срабатывают и закон о персональных данных, и тайна волеизъявления, рассуждает Роман Смирнов. Он полагает, что суд не станет подробно разбирать содержательную часть спора, а откажет по формальным основаниям.

Анастасия Корня