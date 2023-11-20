Бывшему директору нарисовали условный приговор

К пяти годам лишения свободы условно Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ Андрея Соколова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и растрате 6 млн руб.: по версии следствия, возглавляя студию, в 2007–2019 годах господин Соколов завышал гонорары ее сотрудникам, а разницу присваивал или давал возможность в обход своей организации заключать договоры с заказчиками напрямую. По некоторым из одиннадцати инкриминируемых ему эпизодов подсудимый был оправдан, еще у части вышел срок давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студия военных художников имени М.Б. Грекова

Фото: grekovstudio.ru Студия военных художников имени М.Б. Грекова

Фото: grekovstudio.ru

На процессе по делу Андрея Соколова в прениях сторон прокурор напомнил, что подсудимый обвиняется по ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и растрата в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено в 2019 году военно-следственным управлением (ВСУ) СКР по Западному военному округу по результатам финансовой проверки Минобороны РФ. Гособвинитель отметил, что и сама ревизия была проведена по заявлениям сотрудников студии, которые усмотрели в некоторых действиях Андрея Соколова нарушения финансовой дисциплины. В частности, они пожаловались, что Андрей Соколов, выплачивая гонорары художникам и скульпторам, якобы часть денег присваивал. В других случаях он, по версии уже проверяющих, причинял ущерб самой студии, разрешая творческим работникам заключать договоры с заказчиками напрямую, без привлечения учреждения в качестве посредника.

В итоге Андрею Соколову вменили в вину девять эпизодов злоупотребления должностными полномочиями и два эпизода растраты. Нужно отметить, что размер причиненного ущерба в деле по ходу расследования постоянно снижался и в итоге составил 6 млн руб. Пока шло расследование, прокуратура, посчитав, что некоторые активы директора не соответствуют его доходам, обратилась в суд с иском об обращении в пользу государства принадлежащих господину Соколову участка с домом в садовом товариществе и капитального гаража в Севастополе, а также Audi Q7 и Volkswagen Touareg.

Сам господин Соколов на протяжении следствия и судебного процесса свою вину категорически отрицал. По его словам, все его действия не противоречили закону, некоторые из них были вызваны особыми обстоятельствами, причем сам он руководствовался только желанием обеспечить эффективную деятельность студии. Так, по его словам, в одном случае его оговорил сотрудник студии, который попросил посодействовать получению им звания заслуженного художника России. Добиться этого не удалось, после чего и последовало заявление от обиженного подчиненного. В другом случае, рассказал обвиняемый, осенью 2012 года художники студии без ее участия продали несколько собственных картин Таможенной академии РФ, чем, по версии следствия, причинили ущерб в виде недополученной учреждением выгоды на сумму 3,69 млн руб. По словам господина Соколова, так было сделано потому, что выделенных академией средств хватало лишь на гонорары авторам картин. Еще один эпизод, по словам подсудимого, появился в деле потому, что в 2010 году, когда Крым входил в состав Украины, студия предоставила 12 портретов военачальников СССР для музея Победы в Севастополе, но 1,57 млн руб. зависли в обанкротившемся местном банке. Нужно отметить, что по ходу процесса и гособвинение изменило свою позицию. В ходе прений прокурор попросил по четырем эпизодам бывшего директора студии оправдать. Еще по пяти гособвинитель предложил прекратить производство в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности и в итоге просил признать Андрея Соколова виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и приговорить его к пяти годам лишения свободы условно. В свою очередь адвокат Владимир Андрусенко и сам подсудимый настаивали на оправдательном приговоре.

Суд согласился с гособвинением. Экс-директор студии военных художников был признан виновным в двух эпизодах, в качестве наказания ему назначен запрошенный прокуратурой условный срок. При этом был отклонен иск о возмещении ущерба на сумму 6 млн руб., поданный в рамках дела нынешним руководством студии.

После окончания процесса Андрей Соколов, который в последнее время находился под запретом определенных действий и потому приходил на заседания самостоятельно, заявил “Ъ”, что по-прежнему считает себя невиновным. При этом вопрос об обжаловании приговора он обсудит со своим защитником после того, как они получат на руки полный текст судебного решения.

Алексей Соковнин