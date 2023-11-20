Труд учебе не помеха

В России работают 16% школьников — такие результаты показал опрос компании MAXIMUM Education. Чаще всего ученики устраиваются промоутерами, официантами или продавцами и зарабатывают от 5 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц. Опрошенные “Ъ” эксперты нашли много плюсов в такой подработке, но напомнили, что учеба должна оставаться главным приоритетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В октябре и ноябре образовательная компания MAXIMUM Education провела e-mail-опрос учеников 7–11-х классов из всех регионов России. В нем приняли участие 1293 человека. Как оказалось, 16% школьников имеют постоянную подработку. А 62% их неработающих сверстников хотели бы устроиться на работу. Самыми популярными должностями оказались промоутеры, продавцы и официанты. Как правило, за месяц им удается заработать до 5 тыс. руб. Так заявили 41% опрошенных. 26% получают от 5 тыс. до 15 тыс. руб., 17% сообщили, что зарабатывают в диапазоне 15–30 тыс. руб., ну а 6% получают в месяц более 60 тыс. руб.

Закон разрешает несовершеннолетним работать уже с 14 лет — с разрешения родителей или опекунов. Также с 14 лет можно оформиться в качестве самозанятого. А с 16 лет можно зарегистрироваться в качестве ИП, но для этого нужно, чтобы органы опеки и попечительства признали несовершеннолетнего бизнесмена полностью дееспособным.

Всего 5% работающих школьников заявили, что таким образом помогают семье. Чаще всего школьники хотят почувствовать себя самостоятельными (34%). Нехватка карманных денег стала поводом искать работу для 22% учеников. Еще 21% надеются, что любой опыт работы позволит зарабатывать больше в будущем. Однако лишь 17% респондентов планируют и дальше развиваться в той сфере, где сейчас работают. «Больше половины ответивших таким образом — люди творческих профессий. Это 3D-художники, SMM-специалисты, актеры, модели и так далее. Популяризация профориентации среди школьников существенно облегчила бы для них поиск своего пути в жизни»,— считает генеральный директор MAXIMUM Education Михаил Мягков.

«Подработка помогает с самоопределением: подросток начинает лучше понимать свои желания в выстраивании карьерного пути,— уверена академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.— Кроме того, она развивает ряд важных навыков: финансовая грамотность, управление своим временем, планирование дня, работа в команде, ответственность, коммуникативные навыки». Госпожа Екушевская добавляет, что «для занятости в непростой сфере» лучше попробовать формат стажировок, чтобы увидеть процессы изнутри. С ней согласен директор по разработке и исследованиям профориентационной платформы для подростков «Профилум» Виталий Алтухов: «Ранний опыт работы повышает вероятность успешной карьеры во взрослой жизни, потому что многие успешные предприниматели начинали работать очень рано и быстро начинали зарабатывать первые деньги». Даже на временной работе можно получить полезные в любой сфере навыки, считает господин Алтухов.

Однако доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова напоминает: «Физиологическая возможность эффективно усваивать знания с годами снижается. Следовательно, нерационально тратить "золотые" образовательные годы на малооплачиваемую и низкоквалифицированную работу. И работодатели видят в первую очередь, что соискатели, начавшие раннюю трудовую деятельность, имеют серьезные пробелы в образовании». Поэтому школьникам надо сосредоточиться на образовании, а подработку можно перенести на каникулы, уверена госпожа Захарова.

Заведующая кафедрой креативных индустрий в школе «Новый взгляд» Ксения Ермишина отмечает, что взрослым необходимо понимать, с какой мотивацией школьник идет работать: «Если это обусловлено стремлением к независимости и взрослости, можно предположить, что у ребенка повышена тревожность». Эффективной мотивацией госпожа Ермишина считает «желание опробовать свои таланты, хобби в более широком контексте, протестировать свои способности в реальном мире». Она предлагает встроить подработку в учебный процесс: «В современном российском образовании есть тренд на развитие проектной деятельности в старшей школе и связи школьного образования с реальным миром. Никто не мешает делать, например, украшения на продажу — и при этом обсуждать их с учителями в качестве самостоятельного проекта. Не будем забывать о тех же школьных стенгазетах. В советское время через них многие дети уходили помощниками в местные редакции, а в дальнейшем — в большую журналистику». Внимание родителей и педагогов поможет подростку избежать психологических проблем, считает эксперт: «Ребенок, который получает свою первую профессию исходя из своих навыков и хобби, а не стараясь сбежать от реальности, понимает, чем ему нравится заниматься, а чему он точно не хотел бы посвятить свою жизнь. И это открытие может быть даже более важным, чем сам заработок».

Полина Ячменникова