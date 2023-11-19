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Коммерсантъ FM
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Продюсер Чернин: две песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков

Песни группы «Агата Кристи» «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков. Об этом сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин со слов бывшего солиста группы Глеба Самойлова.

«Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров»,— процитировал музыканта господин Чернин в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Песни «Моряк» и «Опиум для никого» были записаны в 1990-х. Группа «Агата Кристи» распалась в 2008 году. При этом музыканты продолжают исполнять песни из репертуара группы на своих концертах.

Лусине Баласян

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