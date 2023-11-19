В Крыму квартиры в новостройках подорожали на 17,6%, а спрос вырос на 34,6%

Спрос на жилье в новостройках Крыма в первой половине ноября год к году вырос на 34,6%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«На первичном рынке недвижимости Крыма объем предложения квартир увеличился за счет ввода нового объема жилья — на 57% в годовом выражении, при этом почти в три раза выросло число студий. Динамика по крупным городам разнонаправленная. В некоторых городах экспозиция за год увеличилась, в частности, в Ялте (+103,7%), Евпатории (+35,8%), Феодосии (+27,6%), а также Севастополе (+16%). Объем предложения уменьшился в Симферополе (-49,7%) и Керчи (-26,4%)»,— отметил эксперт.

При этом средний ценник в новостройках Крыма в первой половине ноября составил 8,1 млн руб., что на 17,6% больше, чем годом ранее. «Подорожание квартир наблюдается во всех рассмотренных городах, кроме Севастополя (-0,8%) и Симферополя (-2%). Мы отмечаем, что первичный и вторичный рынки недвижимости Крыма активно развиваются. В двух этих сегментах за год спрос увеличился весьма значительно. Соответственно, и первичная, и вторичная недвижимость подорожали во всех крупных городах республики (в Севастополе и Симферополе динамика на “первичке” отрицательная, но совершенно незначительная). Так что на данный момент перспективы развития у рынка недвижимости Крыма хорошие»,— считает Николай Попов.

По словам руководителя проектами группы компаний «ИнтерСтрой» в Республике Крым Дмитрия Макухи, в связи с переизбытком за последние 10 лет предложения однокомнатных квартир на рынке жилой недвижимости полуострова ощутимо оживление спроса на более габаритные лоты. «Конечно же инициаторы проектов заранее изучали такие тенденции, и результат такого анализа мы можем увидеть в любом общедоступном агрегаторе недвижимости в виде увеличившегося количества предлагаемых к покупке квартир евро-формата, двух-, трехкомнатных квартир в нескольких вариациях и разном наполнении (два или даже три с/у, гардеробные, мастер-спальни, патио)»,— сказал господин Макуха.

Эксперт добавил, что еще одним трендом становится малая этажность или ее переменность (4-6-8-10 этажей в едином здании). «Это делает проекты яркими, ненадоедливыми, запоминающимися, что немаловажно для будущего жителя»,— резюмирует Дмитрий Макуха.

Маргарита Синкевич

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